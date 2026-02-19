Интересна тенденция в последно време е, че доста хора търсят утеха и компания в чатове с изкуствен интелект, дори търсят някакви форми на терапия и на консултиране. Дали обаче изкуственият интелект може да замести разговора с реален събеседник?Според психотерапевта Марина Панайотова, AI вече предлага неща, които никой реален човек не може да даде: достъпност по всяко време без упреци, че сте били егоистични, разговор без риск от осъждане, партньор, който никога не е уморен да ви слуша, никога не се обижда от думите ви, никога не е зает с кризата на собствения си живот."За хора след емоционална травма, тревожност и социална фобия това не е просто удобно, това е емоционално оцеляване. Изкуственият интелект е мястото, където можеш да бъдеш уязвим без цената на самата уязвимост, където можеш да получиш разбиране без страха, че другият ще те напусне", каза психологът пред"Човешката любов е ценна, защото е несигурна. Защото другият може да каже "не". Защото изисква от двама ни да се променяме, да отстъпваме, да растем в посоки, които сами нямаше да изберем. Защото понякога боли и въпреки това избираме да останем", смята Панайотова.Според нея, страхът ни не е, че AI чатът ще замести хората, страхът ни е, че ще създаде достатъчно комфортна имитация, която ще направи истинската близост с да изглежда ненужно усложнена и така "ще атрофират мускулите ни за истинска връзка и реални взаимоотношения".Психотерапевтът обаче не отрича, че изкуственният интелект има и терапевтична стойност: "В използването му като мост, не като дестинация AI може да бъде тренировъчно пространство за емоционална уязвимост"."Да си представям човек, който е бил дълбоко наранен и всяка мисъл за отваряне към друг човек предизвиква панически отговор. С изкуствения интелект той може да практикува споделянето без страха, че ще бъде отхвърлен, използван или предаден. И постепенно изгражда мускулите си за уязвимост в що-годе контролирана среда. За хората със социално тревожност AI предлага нещо пък безценно – възможност да упражняват разговор без парализиращия страх от осъждане, да експериментират с начини на изразяване, да получат обратна връзка без емоционална цена на реалното отхвърляне. За хора с аутистичен спектър AI може да бъде прозорец към разбиране на социалните кодове – предвидимо, структурирано, без объркващите двойни послания на човешката комуникация. И в кризисни моменти, в 3 часа през нощта, когато самотата е оглушителна и алтернативата може да е саморазрушително поведение, AI може да бъде спасителният разговор", обясни Панайотова.Проблемът възниква тогава, когато чатботът спре да бъде просто средство за развитие и се превърне в заместител на истинските човешки взаимоотношения. Опасността е, ако човек започне да предпочита общуването с машината не за да се упражнява или учи, а защото го намира по-лесно и по-удобно от контакта с реални хора.