Как най-ефективно да охладим колата през лятото?

Високите температури най-накрая превзеха и нашите географски ширини и независимо дали се намирате в града, или на някоя ваканционна дестинация, проблемът е един и същ: къде да паркираме колата, така че топлинната вълна да не ни връхлети, когато отворим вратите на автомобила с намерение да потеглим.



Разбира се, всички търсим сянка, но нека си го кажем - на повечето места тя липсва. След това смело посягаме към сенника, но това решение е само частично. Има ли въобще някакъв скрит трик или просто ще се наложи да изтърпим стоически следващите няколко седмици?



Търпението няма да ни помогне особено: в рамките на проучване от 2018 г., публикувано в списание Temperature (да, забавно съвпадение), изследователите провеждат редица тестове в реални условия, включително и такива, при които автомобилите са паркирани както на слънце, така и на сянка за един час, когато външната температура е била 35° C.



След изтичането на този час средната температура на въздуха в автомобилите на слънце е била 47° С. Средните температури на различни повърхности са били още по-високи, например на таблото: 70° C, волана: 53° C и седалките 50°C.



В същото време средната температура на въздуха в автомобилите, паркирани на сянка през същия период, е била 38°C. Средната температура на различни повърхности също се е повишила, включително на таблото за управление: 47°C, волана 41°C и седалките 39° C. Така че да, на сянка е по-хладно, но все още е изключително горещо, пише hicomm.bg.







Ето защо някои хакове може би все пак ще намалят тези стойности:



Охлаждане на седалките



Принципно това е екстра за бебешките столчета и нежната детска кожа, която не толерира рязка смяна на температурите. Но това не означава, че не можете да се възползвате от нея. Ако не откривате подобни покривала в необходимия размер, потърсете по-големи варианти на фризерни опаковки, чиято цел е да държат храната охладена. Те са широко достъпни за закупуване или можете да направите своя собствена версия.







Съхранявайте студени опаковки в багажника



Това не е решение за всеки ден, но в случаите, когато трябва незабавно да охладите седалките, волана или друга част от интериора (или себе си), активирането на един от тях може да помогне.



Разчитайте на помощник за закопчаване на предпазните колани: Ако предпазният колан е твърде горещ, за да се докосне, можете да използвате някакъв вид текстил като предпазна бариера от сгорещената пластмаса.



Поставете нещо върху волана



Всъщност, повечето цветове са подходящи, Просто го покрийте допълнително. Ако си мислите, че тъмният интериор на автомобила ви е “основен виновник", то не сте особено прави. Тестовите инженери на Consumer Reports са измерили температурата в салона на два автомобила: със светъл екстериор/интериор и с тъмен екстериор/ тъмен интериор.



И двата автомобила са били паркирани навън и са започнали с вътрешна температура от 25° C. След един час температурата в двата автомобила надхвърлила 38°C, като в по-тъмния автомобил беше с няколко градуса по-висока.



Инженерите от теста на CR стигат до заключението, че "светлият цвят на интериора ще бъде малко по-хладен, но когато говорим за толкова високи температури, е наистина горещо и в двата случая".



И разбира се: използвайте сенник за предното стъкло: те са по-полезни за охлаждане на волана и арматурното табло, отколкото на седалките или температурата на въздуха в салона, но помагат. Единственото за което трябва да внимавате е да се уверите, че сте купили правилната форма и размер.