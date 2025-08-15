Как научните измами се превърнаха в доходоносен бизнес и има ли принос Тръмп?

© Екип от изследователи откри доказателства за съмнителни организации, публикуващи фалшиви или нискокачествени научни изследвания в индустриален мащаб. И тяхната ефективност нараства бързо.



"Ако тези тенденции не бъдат спрени, науката ще бъде унищожена“, подчертава Луис А. Нунес Амарал, анализатор в Северозападния университет и автор на изследването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.



Науката е постигнала огромен напредък през последните няколко века само защото новите поколения учени са могли да четат за постиженията на предишните. Всеки път, когато се публикува нова статия, други учени могат да изследват откритията и да помислят как да направят свои собствени.



"Науката разчита на доверие в това, което другите са направили, така че не е нужно да повтаряте всичко“, добавя д-р Амарал.



Към 90-те години на миналия век редакторите на списания и организациите за наблюдение предупреждаваха, че това доверие е застрашено. Те маркираха все по-голям брой вестници с неверни данни и фалшифицирани резултати. В следващите години факторите, довели до това увеличение, ставаха все по-интензивни.



С нарастването на броя на докторантите, обучавани в лаборатории, конкуренцията за ограничения брой изследователски работни места се засилва. Нашите публикации са станали необходими за успех, не само за намиране на работа, но и за получаване на повишения и стипендии.



Как научните измами се превърнаха в доходоносен бизнес



Академичните издателства отговориха на търсенето, като стартираха хиляди нови научни списания всяка година. "Всички стимули се свеждат до необходимостта издателите да публикуват все повече и повече“, казва д-р Иван Орански, изпълнителен директор на Центъра за научна почтеност.



Организации, известни като "фабрики за хартия“, сега превръщат научните измами в доходоносен бизнес. Учените, нетърпеливи да подсилят автобиографиите си, могат да платят стотици до хиляди долари, за да бъдат посочени като автори на статия, с която нямат нищо общо, според Анна Абалкина, социолог от Свободния университет в Берлин, която изучава "фабриките за хартия“.



Интелектуална честност за сметка на допълване на автобиографията



Ръкопис може да бъде представен на такива издатели от нечестен учен срещу заплащане; в други случаи той може да бъде генериран вътрешно. За да гарантират публикуването на статиите, "фабрики за хартия“ понякога предлагат подкупи на корумпирани редактори, според разследване на Центъра за научна почтеност.



Всичко е фалшифицирано - от текст до снимки



Д-р Абалкина отбелязва, че подобни произведения обикновено са изпълнени с измами – всичко - от фалшифицирани изображения до плагиатство. За да избегнат детекторите за плагиатство, "фабриките за хартия“ често използват изкуствен интелект, за да променят текста, който вземат от други документи, понякога въвеждайки странни фрази като "фалшив потенциал“ вместо "фалшиво положителен“.



Дори докато "фабриките за работа“ работеха, за да скрият усилията си, д-р Абалкина проследява производството на компании в Русия, Иран и други страни и откриваше хиляди техни произведения в печатни издания. "Научете се да разпознавате модели“, обяснява той.



Д-р Амарал и колегите му вече са анализирали тези модели, използвайки теория на мрежите и други статистически техники. "Опитахме се да предоставим картина на това, което се крие под повърхността“, каза Рис Ричардсън, постдокторант в Северозападния университет и автор на новото изследване.



За своя анализ учените създали база данни с повече от един милион научни статии, пише rts.rs. Те търсили в онлайн форуми дублирани изображения и подобни фрази, както и в базата данни Retraction Watch, поддържана от Центъра за научна почтеност.



Изследователите съставили списък с 30 000 статии, които са били оттеглени или показват признаци, че произхождат от "фабрика за хартия“. Те открили връзки между произведенията, които силно подсказвали, че са продукт на мащабна измама. Много от тези връзки са били свързани от групи редактори и автори, които често са работили заедно.



"Има огромни мрежи, които са много гъсто свързани, където всеки си изпраща работата“, каза д-р Ричардсън. "Ако това не е тайно споразумение, не знам какво е.“



Някои произведения съдържаха изображения, копирани от множество други произведения. Чрез картографиране на връзките между тях, изследователите картографираха мрежите от хиляди статии. Статиите в клъстер обикновено бяха публикувани в рамките на един и същ кратък период от време, често в списания, издавани от едно и също издателство.



Най-доброто обяснение, което д-р Амарал вижда за модела на тази мрежа, е, че "фабриките за хартия“ създават банки от изображения, които използват за създаване на цели серии от статии, които след това продават на определени корумпирани редактори. След известно време те правят нови снимки и намират нови цели.



Съществува цяла мрежа от тясно свързани издатели, които обменят произведения



Изследователи предупреждават, че измамите нарастват експоненциално



Документите, които д-р Амарал и колегите му успяха да проучат, излязоха наяве единствено благодарение на работата на независими изследователи. За да се оцени колко произведения от подобни "фабрики“ все още не са открити, екипът на д-р Амарал създаде статистически модел, който точно предсказва скоростта, с която се появяват подозрителни произведения. Те изчисляват, че броят на продуктите може да е 100 пъти по-висок от тези, които са идентифицирали.



Д-р Амарал и колегите му предупреждават, че измамите нарастват експоненциално. В новото си проучване те са изчислили, че броят на съмнителните нови публикации, появяващи се всяка година, се удвоява на всеки 1,5 години. Това е много по-бързо от увеличението на броя на научните публикации като цяло, което се удвоява на всеки 15 години.



"Това вече е проблем и предвиждам криза“, каза д-р Абалкина.



Д-р Амарал и колегите му откриха доказателства, че "фабриките за хартия“ селективно се насочват към специфични области, за да публикуват съмнителни статии. Екипът сравни изследвания върху различни версии на РНК, молекула, която има много роли в клетката. Статиите върху форма на РНК, наречена микроРНК, и нейната роля в рака, са много по-склонни да показват признаци на евентуална измама, отколкото други области, свързани с РНК, като например технологията за генно редактиране CRISPR.



Но д-р Амарал подозира, че в крайна сметка ще насочи вниманието си към други области.



"Рискът е все повече области на науката да бъдат отравяни, така че никой уважаван учен да не навлезе в тях, защото областта е залята с боклуци“, каза д-р Амарал.



Д-р Абалкина прогнозира, че изкуственият интелект вероятно ще влоши нещата. Вместо да обработват съществуващо изображение, "фабриките за работа“ вече могат да използват инструменти с изкуствен интелект, за да създават изображения по заявка. Д-р Абалкина и нейните колеги тестваха някои от тези инструменти и установиха, че вече могат да създават изображения, които не могат да бъдат разпознати като фалшиви. "Наистина е страшно.“



Прекратяването на финансирането на научни изследвания от администрацията на Тръмп



В изпълнителна заповед от май относно "златния стандарт в науката“, президентът Тръмп обърна внимание на проблема с научните измами. "Фалшифицирането на данни от водещи изследователи доведе до спиране на финансираните от федералното правителство изследвания“, се казва в заповедта.



Реалистично е да се очаква, че изкуственият интелект ще допринесе за по-нататъшно влошаване



Но администрацията не е предложила никакви нови инициативи за справяне с проблема. Хиляди учени протестираха срещу заповедта, твърдейки, че тя ще доведе до политическо потискане на истински научни открития.



Д-р Ричардсън и колегите му заявиха, че съкращенията на финансирането за наука в Съединените щати от страна на администрацията биха могли дори да увеличат процента на научни измами, карайки учените да се борят за ограничени ресурси и намаляващи работни места.



"Нещата, които администрацията на Тръмп прави в името на поддържането на научната почтеност, ще влошат тази конкуренция“, каза д-р Ричардсън.



Националният институт по рака например обяви миналия месец, че ще финансира само първите четири процента от заявленията за безвъзмездни средства до края на фискалната година, вместо първите седем. Администрацията на Тръмп предложи още по-голямо съкращение, което Конгресът сега разглежда.



Д-р Ричардсън предупреди, че тези съкращения ще затруднят американските учени да положат дългосрочната работа, която изискват истинските научни открития.



"Когато хората са под огромен натиск, тогава се случват тези неща“, отбелязва д-р Ричардсън.



Има ли решение?



Според д-р Амарал, обичайните мерки, като например спирането на строителните работи, не са достатъчни, за да спрат вълната. "Все едно имам огромен кран, който тече вода, и чаша, която използвам, за да си налея вода“, подчертава той. "Просто няма да стане.“



Д-р Бик предлага научните издатели да обърнат повече внимание на наблюдението на ръкописите за измами, подобно на начина, по който компаниите за кредитни карти проверяват за подозрителни покупки.



Д-р Амарал предлага на учените, които извършват нарушения, да бъде временно забранено да публикуват. Това би включвало и видни учени, които са поставили имената си в лоши статии, които не са проверили внимателно за грешки.



"Ако авторите носят пълна отговорност за изследванията, публикувани под тяхно име, това би намалило процента на публикуване“, казва д-р Амарал. "Това е нещо, което трябва да се случи, за да се съсредоточим върху качеството, а не върху количеството.“



Д-р Орански добавя, че начинът, по който учените биват възнаграждавани за работата си, също ще трябва да се промени. "Перифразирайки Джеймс Карвил, това са стимули за глупаци. Трябва да спрем да правим манипулирането на системата печелившо.“