ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Как се меси хлябът на Съединението: Специална рецепта
В празничния ден на Съединението, в едноименния град, който е столица на историческото събитие, се спазва стара и красива традиция – месенето на специален "съединениски" хляб. С него се посрещат всички гости, дошли да почетат празника. Милена Йорданова разкри пред NOVA тайните на този ритуал, който е много повече от кулинарна рецепта – той е предаване на енергия, спокойствие и български дух.
На фона на старинна каменна зидария, Милена Йорданова, облечена в традиционна народна носия, демонстрира как се създава празничната погача. Процесът започва със смес от яйца, кисело и прясно мляко и малко олио, която се изсипва в кладенче от брашно. Към тях се добавя и маята, предварително разтворена в топло прясно мляко и захар, за да "шупне".
Това, което отличава тази традиция, е първоначалното замесване. "Баба ми така ме е учила. Първо винаги започваш с вилица, след което, когато стане достатъчно като тесто за месене, тогава започвам с ръце да омесвам“, споделя Милена.
Най-важната съставка обаче не е в продуктите, а в състоянието на духа. Според нея хлябът има душа и затова ритуалът изисква специално отношение. "Жената, когато меси хляба, трябва да е много спокойна, трябва да е уравновесена, защото хлябът попива енергията на човека, който го меси“, обяснява тя.
Макар да признава, че си е купила модерен планетарен миксер, Милена Йорданова споделя, че така и не го е използвала. "Не мога да меся с него. Хлябът трябва да се усеща с ръцете“, категорична е тя, доказвайки, че традицията и личният допир са незаменими в този ритуал.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: