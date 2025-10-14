Новини
Как се прави турският кашкавал на конци?
Автор: Екип Ruse24.bg 10:09
©
Турската кухня е необятна вселена от вкусове, аромати и традиции, които се предават от векове. Сред най-любопитните и обичани продукти е известният турски кашкавал на конци. Той е мек, еластичен и лесно се разделя на нишки, поради което носи името "кашкавал на конци“. Това сирене е не само вкусно, но и истински символ на изкуството на млекарството в Турция.

История и традиция

Кашкавалът на конци има дълбоки корени в селските райони на Анадола и източната част на страната. В миналото жените в селата събирали прясно мляко, подквасвали го и след внимателна обработка получавали сирене с уникална структура.

С времето то се превърнало в деликатес, който присъства на трапезата по време на закуска, празници и специални събития. Турците го ценят високо, защото съчетава хранителна стойност и неповторим вкус. За мнозина той е същият символ, какъвто е бялото саламурено сирене за българската кухня.

Какво представлява кашкавалът на конци?

Кашкавалът на конци е вид сирене, което се прави от краве или овче мляко. Характерното за него е, че след специална термична обработка и месене се получава продукт с влакнеста структура. Когато се разчупи, той се разделя на дълги нишки, напомнящи на тънки конци.

Именно тази особеност го прави толкова различен от останалите видове сирена. Вкусът му е леко млечен, с деликатна соленост и изключителна еластичност, която го прави подходящ както за консумация в чист вид, така и за кулинарни рецепти.

Необходими продукти и подготовка

Основата на този вид кашкавал е млякото. В Турция традиционно използват прясно краве мляко от местни ферми, но в някои региони се добавя и овче за по-богат вкус.

Освен млякото, задължителна е маята за сирене, която спомага за пресичането. Солта също има важно място, тъй като придава вкус и същевременно действа като естествен консервант.

Най-важната част от подготовката обаче е внимателното загряване и месене, които осигуряват характерната влакнеста текстура.

Първи етап – подквасване и образуване на извара

Прясното мляко се загрява до около 32–35 градуса, след което се добавя маята. Съдът се покрива и се оставя за известно време, докато млякото се пресече и се образува плътна извара. Тя се нарязва с дълъг нож или шпатула на малки кубчета, за да може суроватката да се отдели по-лесно. Този процес е решаващ, защото от качеството на изварата зависи и крайният вкус на кашкавала.

Втори етап – пресоване и отцеждане

След нарязването изварата се оставя да се утаи и се пресова, за да се отдели максимално количество суроватка. В традиционните турски села това често се прави с помощта на тежки камъни или дървени преси. Получената маса се оставя да отлежи няколко часа, докато се стегне. Така сиренето придобива плътност, необходима за следващата обработка.

Трети етап – топлинна обработка и месене

Това е най-специфичната и характерна част от приготвянето на турския кашкавал на конци. Отцедената извара се нарязва на парчета и се потапя в гореща вода, загрята до около 70–80 градуса.

Под въздействието на топлината сиренето омеква и става еластично. След това започва ръчно месене и разтягане. С майсторски движения сиренето се дърпа, сгъва и отново разтяга, докато придобие влакнеста структура. Именно тук се раждат нишките, които правят този продукт уникален.

Четвърти етап – оформяне и съхранение

След достатъчно месене кашкавалът се оформя на топки или плитки, които се потапят за кратко в студена вода, за да се стегнат. После се посоляват леко и се оставят да отлежат.

В някои региони сиренето се консумира веднага, докато е свежо и меко, а в други го оставят да престои няколко дни, за да придобие по-интензивен вкус. Независимо от начина на съхранение, кашкавалът на конци винаги запазва своята характерна влакнеста структура.

Употреба в турската кухня

Кашкавалът на конци е изключително универсален. Турците го обожават за закуска, поднасяйки го с топъл чай, маслини и пресен хляб. Често се добавя и в традиционни печива като "пиде“ или "гьозлеме“. В ресторантите се използва за пица в турски стил или като плънка за тестени изделия. Разтопява се прекрасно, образувайки дълги конци, които правят всяко ястие апетитно и неустоимо.

Ползи за здравето

Освен че е вкусен, кашкавалът на конци е и хранителен. Той съдържа калций, който укрепва костите, белтъчини за енергия и изграждане на мускули, както и витамини от група В. Като млечен продукт, произведен по традиционен начин, той носи и полезни пробиотици, които подпомагат храносмилането.

Поради високата си хранителна стойност е особено ценен за децата и младите хора, но се препоръчва и за възрастни като част от балансирано хранене.

Съвети за перфектен резултат у дома

Макар че приготвянето на кашкавал на конци изисква търпение и известна практика, то може да се направи и в домашни условия. Най-важно е да се използва качествено прясно мляко. Температурата на водата при топлинната обработка трябва да се следи внимателно, защото ако е прекалено висока, сиренето ще се разпадне, а ако е ниска, няма да стане достатъчно еластично, пише actualno.

Месенето трябва да бъде ритмично и постоянно, докато се усети, че масата се разделя на нишки. Това е моментът, в който кашкавалът придобива своята магия.

hoodlom
Защо нямате тема за избора на генерален секретар на ООН?
преди 46 мин.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
