Как се прави турският кашкавал на конци?

© Турската кухня е необятна вселена от вкусове, аромати и традиции, които се предават от векове. Сред най-любопитните и обичани продукти е известният турски кашкавал на конци. Той е мек, еластичен и лесно се разделя на нишки, поради което носи името "кашкавал на конци“. Това сирене е не само вкусно, но и истински символ на изкуството на млекарството в Турция.



История и традиция



Кашкавалът на конци има дълбоки корени в селските райони на Анадола и източната част на страната. В миналото жените в селата събирали прясно мляко, подквасвали го и след внимателна обработка получавали сирене с уникална структура.



С времето то се превърнало в деликатес, който присъства на трапезата по време на закуска, празници и специални събития. Турците го ценят високо, защото съчетава хранителна стойност и неповторим вкус. За мнозина той е същият символ, какъвто е бялото саламурено сирене за българската кухня.



Какво представлява кашкавалът на конци?



Кашкавалът на конци е вид сирене, което се прави от краве или овче мляко. Характерното за него е, че след специална термична обработка и месене се получава продукт с влакнеста структура. Когато се разчупи, той се разделя на дълги нишки, напомнящи на тънки конци.



Именно тази особеност го прави толкова различен от останалите видове сирена. Вкусът му е леко млечен, с деликатна соленост и изключителна еластичност, която го прави подходящ както за консумация в чист вид, така и за кулинарни рецепти.



Необходими продукти и подготовка



Основата на този вид кашкавал е млякото. В Турция традиционно използват прясно краве мляко от местни ферми, но в някои региони се добавя и овче за по-богат вкус.



Освен млякото, задължителна е маята за сирене, която спомага за пресичането. Солта също има важно място, тъй като придава вкус и същевременно действа като естествен консервант.



Най-важната част от подготовката обаче е внимателното загряване и месене, които осигуряват характерната влакнеста текстура.



Първи етап – подквасване и образуване на извара



Прясното мляко се загрява до около 32–35 градуса, след което се добавя маята. Съдът се покрива и се оставя за известно време, докато млякото се пресече и се образува плътна извара. Тя се нарязва с дълъг нож или шпатула на малки кубчета, за да може суроватката да се отдели по-лесно. Този процес е решаващ, защото от качеството на изварата зависи и крайният вкус на кашкавала.



Втори етап – пресоване и отцеждане



След нарязването изварата се оставя да се утаи и се пресова, за да се отдели максимално количество суроватка. В традиционните турски села това често се прави с помощта на тежки камъни или дървени преси. Получената маса се оставя да отлежи няколко часа, докато се стегне. Така сиренето придобива плътност, необходима за следващата обработка.



Трети етап – топлинна обработка и месене



Това е най-специфичната и характерна част от приготвянето на турския кашкавал на конци. Отцедената извара се нарязва на парчета и се потапя в гореща вода, загрята до около 70–80 градуса.



Под въздействието на топлината сиренето омеква и става еластично. След това започва ръчно месене и разтягане. С майсторски движения сиренето се дърпа, сгъва и отново разтяга, докато придобие влакнеста структура. Именно тук се раждат нишките, които правят този продукт уникален.



Четвърти етап – оформяне и съхранение



След достатъчно месене кашкавалът се оформя на топки или плитки, които се потапят за кратко в студена вода, за да се стегнат. После се посоляват леко и се оставят да отлежат.



В някои региони сиренето се консумира веднага, докато е свежо и меко, а в други го оставят да престои няколко дни, за да придобие по-интензивен вкус. Независимо от начина на съхранение, кашкавалът на конци винаги запазва своята характерна влакнеста структура.



Употреба в турската кухня



Кашкавалът на конци е изключително универсален. Турците го обожават за закуска, поднасяйки го с топъл чай, маслини и пресен хляб. Често се добавя и в традиционни печива като "пиде“ или "гьозлеме“. В ресторантите се използва за пица в турски стил или като плънка за тестени изделия. Разтопява се прекрасно, образувайки дълги конци, които правят всяко ястие апетитно и неустоимо.



Ползи за здравето



Освен че е вкусен, кашкавалът на конци е и хранителен. Той съдържа калций, който укрепва костите, белтъчини за енергия и изграждане на мускули, както и витамини от група В. Като млечен продукт, произведен по традиционен начин, той носи и полезни пробиотици, които подпомагат храносмилането.



Поради високата си хранителна стойност е особено ценен за децата и младите хора, но се препоръчва и за възрастни като част от балансирано хранене.



Съвети за перфектен резултат у дома



Макар че приготвянето на кашкавал на конци изисква търпение и известна практика, то може да се направи и в домашни условия. Най-важно е да се използва качествено прясно мляко. Температурата на водата при топлинната обработка трябва да се следи внимателно, защото ако е прекалено висока, сиренето ще се разпадне, а ако е ниска, няма да стане достатъчно еластично, пише actualno.



Месенето трябва да бъде ритмично и постоянно, докато се усети, че масата се разделя на нишки. Това е моментът, в който кашкавалът придобива своята магия.