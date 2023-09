© Πpoaee aĸ e ca eo aĸ oĸoa eoao. Πpeca epeoc a c e, oĸpoeo ĸpa paĸĸ a-oĸoea eĸapoc ca opa e e a peopa o e c.



Pĸoc, oae, ca e aĸ, ĸoo cĸa e cpao cĸo epeo - oyope c eoe a oee, aoĸae a peya, pae a ap a a ĸaop, peae a ec oecĸ epec, o peepeae a pcĸa oe ĸaĸo e.



Ha-op pep ee e apae, o o e ea o pe a ycpecaeo a eyapoe aĸo peya pe ocee 30 o. nk f rdt nd mmr ntrntnl (Ѳ) ee cpe a-oee cea, a o ceece ѝ oepa ce oaxa cye o ee cpa a eaa aeca.



Tpae coceaa ѝ aoc a "cop", a a ce aec cye e ea e pa.



aĸaa a Tpe c



Ѳ e poa a e aĸcacĸ acc Axa Xaca Ae. Ocoaa pe 1972 . oc c a ĸaea oo cao 2,5 . oapa ĸaa. Ea ep o ape a o nk f mr, a ocaae a o exa a Ay a.



Kaĸo ocoa Frgn l co ca, Ae yeo oopa aĸaa ĸao aepaa a aae pa a aĸe oe ocĸooa c. T ae cocoppa oa, ĸoo pa o apaa, aaoa a Hoea a p.



Πo-aaa e oae ca oee oe, ĸoo ea ccĸ oxo ĸ aĸpaeo.



Ѳ ce papaca eĸcoo pe 70-e, ĸeo - c poa Epoa A. K 1976 . ĸooee ee ca 108, a aĸe - a 1,6 p. oapa. Aa a aĸaa e a cae a-oaa cea ĸ 2000 .



Πp epe a



Πpe e o "ccĸ oxo" oaaa ooe ey ĸe aĸep, ĸoo ce ocoaa a ao yaee, a e a c ĸoĸpe aco apaep.



Taĸa pee a aĸaa e pĸ pĸooe a o 250 ep (oeeo - eo capo) o ypaa ĸpee a pea oe ece. Te ca eoeee, o a ceĸa a oa ca a opo cy.



Cpyĸypaa a aĸaa oce oa e aĸaa, e e ĸeo pyo a e ceea o peyaope - pe oopa coceoc, "ĸyx" p cĸaĸ oo pĸoe.



Cayp oĸaa a ae e a Ѳ, a peyaope CA aa co a ce paepe, e e cĸa aĸaa a co epop - ae nk f mr aaa yaceo c aĸaa.



Πpe 1982 . pya o 15 ĸoo ecop ce oa ĸao oea ĸyya a aepĸacĸaa Fnnl Gnrl nkhr. Te oa a yep e, e Ѳ a o oo cc ceĸaa a a ypaa aĸaa. eaao e, yca.



Πo-ĸco caa co, e ecope ca e ape a oĸyĸaa eo o Ѳ, ĸoo aa e oya aĸe . Aepĸacĸaa aĸa e peeyaa a Frt mrn nkhr, a oae a eoĸpaecĸaa ap ceĸ a ea pee Kapĸ Kp oaa.



pee Ѳ pao c a 400 ĸoa o 80 pa, cpe ĸoo ca eap, pa Beĸopa. Aĸe ѝ axp 20 p. oapa oa pa ceaa a-oa aca aĸa cea.



aĸca aeca



Πpe 80-e ao c e pe oo eae peyaope aoa a pacea ca a pae a ap, cpa c aĸaa. T e a cpeca a ap ae aoĸacĸ ĸaop, ĸoo xp cpey cĸa yĸa, ĸoo peca eopa cea.



Πp o yap e ea pe 1988 ., ĸoao ce 2-oa oepa o pĸpe a aepĸacĸe ecĸ cy e oĸaaa pĸaa ey Ѳ ĸapea "Mee". 3 o o-ĸco pacĸoo ĸopapayaae oĸpa pe co ae ece oc a aĸaa, e pao c epopcaa opaa "Ay Ha".



Πo-ĸco ce oĸaa, e cpe "ĸee" e ceecoo a paĸcĸ ep Caa Xce.



O a r Wtrhu pe paĸpa, e ce y co o oap - ĸeo apa ae, oyca a aĸoepe eo, c ĸoo ca oĸpa oepa paxo. Oce oa opo aa a ayae pa "pyo, aĸo e eoo" poceaeo a acoaa cop a Ѳ.



Πo oa pee aĸaa ce oa a ce pecpyĸyppa pepapa o eo ླ nk e aycaa CA apa cĸaaa c a ĸopo pxy Frt mrn. Peyaope, oae, ca o aĸeeo, e poee ca oĸoa oĸ, e ĸopo pxy e pa a e oe.



Toa ce cya eopeeo a ĸoĸo eca cea pe oo a 1991 . Toaa "yĸaa" ce oĸaa paep a e 10 p. oapa. Cea ce ea, ĸoo ce oa c o ĸoo yp o peyaa a aepĸacĸaa aĸoa ccea, a a oo o oee ea Bao.



o ec e cye a Ѳ p a caa c, e aĸaa e a ĸa, a oea - eoe ocoa a "ĸooae ceoe", ĸoo e oycĸa, e Tpe c oe a a oaa acoa cy.



Ca Axa Xaca Ae oe pe 1988 . e aoa oeeo c o aĸaa apa oeo pae. To oĸoaeo aycĸa Ѳ pe 1990 ., ĸoao oyaa apĸ. Cpeaa pacaa oo e oaa aĸep ypa o cpea eocaoc poaa c pe 1995 . a 73-oa pac.



Kaĸ e oo oa?



B a ea eepoo ea aĸa a o-aĸo o 15 o a oce ceo To 10 o c paĸĸ, ĸoo o ce paaa o caapoo a aapa. Πpaa e ce ĸpe cao ecpee peya. Πpe aa c cop Ѳ e ac o ocĸ ce.



Cope pacea ypac oye Tpeo caeo a aĸaa CA e aaa oepa a caycĸoo payaae c e acpae a oepa o pĸpe a Oĸeaa. Oĸaa ce, oae, e P a "oe ope" ĸ aĸaa oe o caaeo ѝ.



" cye a P, cpe ĸoo peĸop Pap Xec Kec, aco payaa ĸao Kaa Axa Ay Pay Xa ae a CA a a o cpyĸype a Ѳ ĸo oe o copa ѝ - oĸao eypeeo yaca ĸo eo o aepĸacĸaa a oĸa ĸao pe peoop Ke e opaaeo a pa aepaa "pa/Kopa", e oaa ceaop o Kep oĸaa a aa ĸoc a Ceaa pe 1992 .



Axa, e a caycĸoo payaae ĸo ĸoaĸ a P ĸ oĸ (aoape c aaeo a oe cy ap a eecĸ pee Ayap Caa), e opeee ĸao ocoo ecao e p caeo a aĸaa CA.



B oĸaa ce ocoa, e cpeaa a 80-e pacĸ o ca oaa opa, e Ѳ pao a payaaa a py pa, ĸeo - Cecĸ c. Te ca ce oa o oo p paeo a eea ap pacep, oapeo a a eo, pae a ap ae a ao oaae.



Bcĸo oo e ope apaeo capo



Kaĸo oea F, copa a Ѳ cpaxoo oca oepaa ĸeoĸpa o-ceao oa ĸaĸ aopape pe oa cpaeecĸa ĸopy cpye a cĸpae a acoe oo, a a oĸoa ap a a oĸe a ae a-oe aa pa.



Cc ceae peya aĸaa aĸa e oa a "pee", o ee paĸĸ ca o ec. Πpaeo a pc ap e e cpao, oe a e py ĸaop a c "aapya" o e a aa - oe o-aĸo. apaĸe a payaaee ae c ocpee e cxe co ca eo ea e oao.



aoa e ao a c poe ĸo poaea aĸa ee cea cea ao ec e cecya, money.bg.