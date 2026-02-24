Лесно ли се създава GreenTech компания в среда, в която регулациите постоянно се променят, пазарът тепърва се изгражда, а бизнесът често гледа на устойчивостта като на разход, а не като на инвестиция? Как изглежда една сделка за 80 милиона долара отвътре? И може ли екологията не просто да "спасява планетата", а реално да увеличава печалбата на компаниите?На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Любомила Йорданова - български предприемач, който създава Plan A - софтуерна компания за устойчиво развитие, превърнала се в един от разпознаваемите ESG технологични играчи в Европа. Компанията започва като амбициозна идея в среда, в която темата за въглеродния отпечатък все още не е централен приоритет за бизнеса. Само няколко години по-късно Plan A вече работи с големи международни компании и се позиционира като стратегически партньор в управлението на устойчивостта. Кулминацията идва с реализирана продажба за 80 милиона долара – сделка, която поставя български предприемач в центъра на глобалната ESG сцена."Сделката за 80 милиона долара не беше въпрос само на цена. Получихме и по-високи оферти, но избрахме партньор, който ни позволи да запазим бранда, продукта и екипа. За мен беше важно Plan A да продължи да съществува със същата мисия. Парите са резултат, но визията е посоката. Това беше стратегическо, а не емоционално решение", казва Йорданова.Зад тази сделка стои дълъг и сложен процес. Продължил 12 месеца, той включва разговори с над 100 компании от различни континенти, с различни интереси и различни намерения. Част от потенциалните купувачи са виждали стойност в мисията и технологичната експертиза на Plan A, други са били мотивирани от бързо навлизане в ESG сектора или от стратегическо позициониране на пазара. Всяка среща е означавала нов анализ, нова презентация и ново ниво на due diligence. В подобен процес предприемачът трябва да остане едновременно визионер и прагматик – да защитава идентичността на компанията си, но и да мисли в мащаб."Видяхме всичко – от хора, които дълбоко вярват в мисията, до такива, които просто искаха името си в списъка. Това е изключително изтощителен процес. Не можеш да го преминеш сам. Трябва силен екип и ясна вътрешна посока. Имаше варианти Plan A да стане просто отдел в голяма корпорация. Имаше варианти да използват единствено реномето ни. Това би означавало загуба на идентичност. Ние избрахме растеж в мащаб. От днешна гледна точка знам, че това беше правилното решение", допълва тя.След финализирането на сделката компанията прави стратегическа крачка към глобалната сцена и става част от Diginex – мултимилионна публична компания, листната на Nasdaq, която развива устойчиви финансови и ESG решения по цял свят. Интеграцията не означава край на мисията, а разширяване на възможностите – достъп до нови пазари, нови ресурси, нови екипи и по-широка клиентска база. Днес Любомила Йорданова е главен изпълнителен директор на Diginex и управлява компания с глобално присъствие, която работи в Азия, Европа, Близкия изток и САЩ.Тя подчертава, че промяната не е само корпоративна, но и лична."Когато си solo founder, всяка грешка тежи лично върху теб. След продажбата за първи път усетих, че не нося цялата отговорност сама. Това не означава по-малко работа, а по-разпределена тежест. Имаме екип, който споделя решенията и риска. Това променя начина, по който мислиш като лидер", обясни Йорданова.Според нея голямата трансформация в бизнеса през последните години е, че устойчивостта вече не е морална позиция или маркетингов етикет, а част от капиталовата стратегия на компаниите. Регулаторната рамка в Европа и по света се затяга, инвеститорите изискват прозрачност, а финансовите институции поставят ESG показателите в центъра на своите решения."Компаниите разбират, че могат да бъдат едновременно печеливши и устойчиви. Когато покажеш, че зеленото носи доходност, скептиците замлъкват. Това промени целия разговор", подчертава тя.По думите й следващата голяма бизнес възможност се крие в управлението на отпадъците - сектор, който тепърва ще преживее сериозна трансформация."Отпадъците са ресурс. В Европа се рециклира едва около 15%, което означава огромен неизползван потенциал. Текстил, мебели, индустриални материали – всичко това може да бъде върнато обратно в икономиката. Климатичната криза създава нови индустрии. Въпросът е кой ще ги изгради", обясни Йорданова.