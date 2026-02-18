На 17 февруари настъпи Китайската нова година! С нея приключи годината на Змията, а на хоризонта вече препуска Огненият кон. Мнозина ще почувстват облекчение от смяната на енергията, но какво означава това за любовта? Оказва се, че влиянието може да бъде по-силно, отколкото предполагате.Родените в годината на Коня (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966) са изключително независими, но също така всеотдайни и истинск. Не е лесно да ги укротите, защото правят това, което си наумят - но щом се доверят, те са лоялни до мозъка на костите си.Те не са фалшиви и не толерират съмнително поведение. Тези ценности излизат на преден план през годината на Коня.Астрологията е свързана с цикли, така че можем да се върнем назад във времето, за да осмислим по-добре настоящето. Всяка година на Коня принадлежи на един от петте елемента: Дърво, Огън, Земя, Метал, Вода:Дървото носи ново началоОгънят носи динамикаЗемята предлага заземяванеМеталът носи фокусВодата е период за емоционална осъзнатостГодините на Коня като цяло са свързани с независимостта, като жените я постигат с големи крачки.Поглеждайки към по-близкото минало, "Водният кон“ от 2002 г. бележи ранните години на онлайн запознанствата и цялата стигма около тях. До "Дървеният кон“ от 2014 г., Tinder вече беше предпочитан от множество хора, които се запознаваха онлайн повече отвсякога. В тези години на Коня, "приключение“ означаваше плъзгане надясно, но може ли да има нещо по-досадно от сърфирането в алгоритъм за любов днес?Ако се огледаме в съвременните предпочитания при запознанствата, трудно можем да пропуснем натрупаното разочарование. Днес любовта все по-често започва – и свършва – онлайн. След повече от десетилетие дигитално "търсене“, първоначалният ентусиазъм от приложенията за запознанства отдавна е избледнял.Все повече хора признават, че се чувстват като продукт в каталог – просто поредното лице в безкраен поток от профили. Точно тук идва символиката на Годината на Огнения Кон. Тя може да се окаже моментът, в който ще намерим смелост да се върнем към истинските, живи срещи. Да вдигнем поглед от екрана. Да направим първата крачка. Огненият Кон не търпи двусмислие – той носи енергия на страст, прямота и решителност.Възможно е именно тази година да ни подтикне да заявяваме по-открито намеренията си, да спрем игрите и да изберем яснота вместо колебание.Без значение в коя година сте родени, годината на Огнения Кон е време да говорите открито за желанията си, да бъдете смели в споделянето на любовта си и да поемате премерени рискове. Елементът Огън изисква страст и енергия.Хората, родени в годината на Коня, Тигъра или Дракона, никога не се нуждаят от извинение, за да бъдат авантюристични, изразителни или страстни, така че това може да е вълнуваща година за тях, за да направят грандиозна промяна в любовен план.Хората, родени в годината на Плъха, Вола или Петела, може да намерят тази година за вълнуваща да опитат нещо ново и да излязат от зоната си на комфорт във връзките. Те са харесвани за това, че са защитнически настроени и лоялни, а романтичният скок на вярата може да донесе неочаквани награди.Хората, родени в годината на Козата, са верни любовници, а годината на Коня може да е моментът, в който нещо, на което са посветили много време, най-накрая се отплаща или когато най-накрая се чувстват готови да се освободят от нещо, което вече не им служи.Хората, родени в годината на Маймуната, биха могли да имат повече възможности да срещнат нови хора или да се насладят на приключения с установени партньори.Родените в годината на Заека биха могли да се насладят на огнената енергия тази година - действиетото ще се вихри около тях. Те могат да се отпуснат и да се насладят на шоуто, участвайки, когато им е удобно.Родените в годината на Свинята ще се почувстват в свои води с директната енергия на Огнения Кон – онази нагласа "каквото виждаш, това получаваш“. Честността и откритото поведение ще им донесат спокойствие и повече яснота в любовта.За представителите на знака Кучето, които по природа също не обичат игрите и недоизказаността, периодът обещава вълнуващи моменти. Вместо да зациклят в рутината и у дома, те ще бъдат подтикнати да излязат навън, да преживяват повече с партньора си и да внесат свежа динамика във връзката.По-предизвикателна може да се окаже годината за родените под знака на Змията. Те ще трябва да укротят склонността си към притежателност, защото Огненият Кон не търпи ограничения и контрол.Това обаче може да се превърне и в шанс за сериозен пробив в отношенията – момент на осъзнаване. Ако усещат емоционална дистанция или нехайство от страна на партньора, някои от тях може да решат, че е време да затворят тази страница и да продължат напред, пише ladyzone.bg.