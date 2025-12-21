Как студеното време влияе на ставите ни?
Студът оказва реално влияние върху костите и ставите, особено при хора с хронични ставни или ревматологични състояния. Ниските температури водят до свиване на кръвоносните съдове и по-слабо кръвоснабдяване на периферните тъкани, информират от УМБАЛ "Лозенец".
Важно е да се знае, че студеното време не причинява ревматологични заболявания, но може да изостри симптомите при артроза, възпалителни ставни заболявания, автоимунни състояния и стари травми. Сред най-честите оплаквания са сутрешната скованост, подуването около ставите, болката при движение и по-бавното "раздвижване“ в началото на деня.
Поддържането на редовно, умерено движение, избягването на продължително стоене в една поза и подходящото обличане в студено време могат да помогнат за облекчаване на симптомите. Когато обаче оплакванията са продължителни или се засилват, е важно да се потърси специализирана консултация.
"Студеното време не е причина за ревматологичните заболявания, но често е фактор, който изостря симптомите при вече съществуващи проблеми със ставите. Ранната оценка и навременното проследяване са ключови за запазване на подвижността и качеството на живот.“, споделя д-р Дамянка Йорданова, лекар-специалист в Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Лозенец".
Кога е добре да потърсим ревматолог
Консултация с ревматолог е препоръчителна, когато болките и сковаността в ставите, мускулите или гърба продължават повече от няколко седмици, повтарят се или се засилват при промяна на времето. Сигнали, които не бива да се подценяват, са сутрешна скованост с продължителност над 30 минути, подуване, затопляне или зачервяване около ставите, както и ограничени движения, които пречат на ежедневните дейности.
