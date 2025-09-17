Новини
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
Автор: Екип Ruse24.bg 09:36
Повечето домакини използват чекмеджето под фурната като допълнително място за съхранение на съдове. Истинското му предназначение обаче може да изненада дори най-опитните готвачи. Според инструкциите за употреба на много фурни, чекмеджето под фурната съвсем не е място за съхранение на запалими, експлозивни или чувствителни към температура предмети.

Чекмеджето под фурната – мистериозно място, където можете да намерите много интересни предмети. Готварски книги, алуминиево фолио, форми за печене, инструкции за употреба, гаранционни карти и малки инструменти са най-често срещаните предмети, намиращи се в това магично пространство. Това, което можете да поставите там, често е ограничено само от размера на чекмеджето и вашето въображение.

Истината обаче е изненадваща – това пространство има съвсем различна цел! Какво са имали предвид производителите на фурни, когато са проектирали такива чекмеджета?

Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?

За какво служи чекмеджето под фурната? Мистерията е разгадана! Чекмеджето за затопляне, както се нарича чекмеджето под фурната, се използва за съхранение на топла храна.

 

То е предназначено да предотврати охлаждането и изсъхването на храната. Поддържа температура между 40–75°C и държи фурната свободна, което ви позволява да сервирате и двете ястия (приготвени едно след друго) топли едновременно.

Освен това, чекмеджето за затопляне е чудесно за затопляне на чинии преди сервиране. Този метод, използван в топ ресторанти, ще помогне храната да се запази топла по-дълго. Изненадани ли сте?

Как да почистите чекмеджето под фурната?

Сега, след като знаете за какво е чекмеджето под фурната, си струва да обърнете внимание на почистването на тази зона. За да поддържате вкуса и хигиената на храната си, трябва често да почиствате както фурната, така и чекмеджето отдолу.

Освен ако не е необходимо, избягвайте използването на агресивни препарати. Домашните средства ще работят перфектно. Използвайте разтвор от вода и оцет 50:50. Избършете вътрешността на чекмеджето с кърпа, напоена с предварително приготвената смес и... готово!

Силното замърсяване изисква по-силни продукти. Ако има останали мазни петна или остатъци от храна поръсете със сода бикарбонат, навлажнете с вода и оставете за известно време. След няколко минути изплакнете чекмеджето с гореспоменатата смес от вода и оцет. Мръсотията би трябвало да изчезне безследно!

Бъдете по-бдителни към чекмеджето под фурната

За мнозина чекмеджето за затопляне под фурната е място за съхранение на дървени дъски за рязане, готварски книги или гаранционни карти. Това е често срещана грешка!

Чекмеджето под газовия котлон и фурната поддържа доста високи температури, което може да бъде опасно при съхранение на запалими предмети. Затова го използвайте по предназначение – наистина е много полезно, пише actualno.com.






ИЗПРАТИ НОВИНА
