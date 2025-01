Какви филми ни очакват през новата 2025 година?

© Новите филми, излизащи на екран през 2025 г., се отличават със своето разнообразие, като преобладаващо място заемат продълженията на култови франчайзи, развитие на комиксовото кино, но и нови адаптации на известни произведения. Това коментира в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ с водещ Благой Д. Иванов кинокритикът Димитър Дринов.







Въпреки скептицизма по отношение на новото комиксово кино, както и умората от него, кинокритикът изрази надежда, че новият "Супермен“ ще намери нов живот по качествен и достоен начин. "Не смятам, че на Зак Снайдър интерпретацията беше лоша, даже много я харесвам. Много се надявам и новият "Супермен“ да бъде наистина добър. Имам вяра в режисьора Джеймс Гън,“ каза той и допълни, че очакванията му за игралната версия на анимационната фентъзи поредица "Как да си дресираш дракон“ (How to Train your Dragon) не са оптимистични, защото по думите му "в игралните интерпретации на анимационни класики се загубва нещо от душата на анимацията“.







За седмия филм от поредицата "Джурасик парк“, озаглавен "Джурасик свят: Прераждане“ (Jurassic World Rebirth) на Гарет Едуардс Дринов е по-скоро оптимист: "Франчайзът Jurassic Park е част от нашето порастване – всички го обичаме, но в последните издания се поизтърка. За мен само Гарет Едуардс е нещо, което истински ми влече към този филм. Той е от хората, които разбират от кино, уважават историята на франчайза, героя, който ще поставят на екран, ситуацията, всичко. Имат уважение към всичко, което правят.“ А филмът "28 години по-късно“ (28 Days Later) той определи като завръщане на Дани Бойл към мрачния свят на "28 дни по-късно“, който според Дринов ще предложи нещо различно и доста интересно.



През тази година ще може да се види и новият хорър филм от поредицата "Заклинанието“ (The Conjuring), както и "Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо, който според кинокритика е един от малкото режисьори, които разбират историята на Мери Шели, и който навярно ще подходи към клишето по свеж начин, като едновременно с това ще запази душата на първообраза. The Electric State е един от най-очакваните филми за него като фен на едноименния графичен роман от 2018 г. на Саймън Сталенхаг. Филмът е режисиран от Антъни и Джо Русо и е с участието на актрисата Мили Боби Браун, която скоро ще се появи и в петия (финален) сезон на стрийминг сериала "Странни неща“ (Stranger Things).



Британският режисьор Едгар Райт през ноември ще представи на зрителите своята версия на една екранизация по романа "Бягащият човек“ на Стивън Кинг. На екран излиза и екранизация по разказа "Маймуната“, пак на Кинг, дело на Осгуд Пъркинс. Идва и "Мисията невъзможна: Възмездие“ (Mission: Impossible – The Final Reckoning) – финалът на поредицата обръща поглед към миналото: "Винаги можем да разчитаме на Том Круз да ни достави спектакъл на екран. Тези филми си заслужава да се гледат заради това, което са, без претенция за нещо повече,“ добави кинокритикът.







"Джон Уик“ е един франчайз, който тъкмо напипа какво трябва да бъде... и започнаха да го разводняват със сериали, а сега разводняването ще бъде допълнено чрез екшъна "Балерина“, който е част от митологията на Уик. Това беше едно от интересните неща, които направи поредицата – създава митология около цялото нещо с наемните убийци... но филмът "Балерина“ изглежда тотално излишен,“ категоричен е Дринов, като същото мнение изказа и за Mortal Kombat 2, който ще излезе на екран през oктомври. Един от филмите, които обаче си заслужават е на режисьора Джозеф Косински и е с участието на Брад Пит – F1. "В последните години филмите за коли успяват по някакъв начин да ги докарат, което е много странно за мен. Не бих очаквал от този род филми да са качествени, но съм фен на Джозеф Косински – режисьорът, който снима прекрасно,“ коментира гостът.







Поредната част от франчайза на Marvel "Капитан Америка: Нов свят“ обещава завръщане към корените на жанра. Трейлърът му сякаш предполага интересна шпионска история, както във втората част за капитан Америка ("Зимният войник“). Вторият филм се води и от феновете за един от най-хубавите в поредицата MCU – по-шпионски, не толкова фантастичен. "Marvel не са в добра позиция. "Дедпул и Върколака“ (Deadpool & Wolverine) беше успешен, но феновете не са доволни и Marvel трябва бая да се постараят отново да върнат отказалите се хора в кината.“ Филмът "Фантастичната четворка“ (The Fantastic Four: First Steps) ще дебютира през юли и ще направи отчаяния опит за реанимиране на интереса с връщането на Робърт Дауни Джуниър, който ще се появи в емблематичната роля на Доктор Дум – може би най-известният злодей във вселената на Фантастичната четворка. "Интересно ми е какво ще се получи, но нямам високи очаквания,“ коментира той.







Предстоящият музикален фентъзи филм "Снежанка“ (Snow White) е един от проектите, които дразнят със своята прекалена политическа коректност, посочи Дринов и допълни, че това по някакъв начин пречи на обективната оценка на ситуацията. Аналогичен пример е "Злосторница“ (Wicked), чиято втора част излиза през есента. За разлика от тях третата част на "Аватар“ (Avatar: Fire and Ash) на Джеймс Камерън е очакван с огромно нетърпение от феновете на поредицата; предвиден е за декември.







През новата година на екран излизат два филма на режисьора Стивън Содърбърг: "Черната чанта“ (Black Bag) с участието Кейт Бланшет и Майкъл Фасбендър, и вторият филм е хорърът Presence, който според кинокритика е интересен опит на режисьора да покаже жанра за обладаните къщи по нов начин – от гледна точка на създанието. "Содърбърг е страхотен творец, който абсолютно винаги е на висота, дори и изходният материал да не е на ниво. И това е нещо, което мога да кажа и за Black Bag – това е филм за възрастни хора, които не очакват екшън, а просто интелектуална закачка.“



Интерес предизвиква и новият филм на режисьора Пол Томас Андерсън с работно заглавие The Battle of Baktan Cross и с участието на Шон Пен, Леонардо ди Каприо и Бенисио дел Торо. "Който не харесва Пол Томас Андерсън, не разбира от кино. Този филм е задължителен. Но на мен супер интересен момент ми е, че за първи път той работи с огромен бюджет и ми е много любопитно как ще изглежда това нещо.“



По всяка вероятност The Battle of Baktan Cross ще излезе на екран през август.