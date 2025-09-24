Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Какви са предимствата на телемедицината?
Автор: Екип Ruse24.bg 11:48Коментари (0)51
© Bulgaria ON AIR
Медицинска помощ от разстояние да се извършва само от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, в които пряко се извършва медицинско обслужване на пациенти и има специалисти в тях.

Това предвижда Проект на Наредба за медицинска помощ от разстояние. Това правило изключва центровете за трансфузионна хематология и тъканните банки. 

"Ползите от телемедицината са огромни - колкото по-бързо започнем да работим, толкова по-бързо се приближаваме към бъдещето. Каквито и опити да правим да спънем тази дейност, а наблюдаваме такива, опити, тя ще дойде", коментира бившият шеф на "Пирогов" доц. д-р Спас Спасков.

Технологиите дават възможност за извършване на част от медицинските дейности от разстояние. 

Не само консултативна, а действена медицина

В България има 7-8 апарата Да Винчи, които правят операции. 

"Те бяха създадени, за да се окаже медицинска помощ на космонавтите в орбита. Хирург при нужда може да извърши операцията от Земята. На много места тези апарати се ползват заради други техни предимства - хирургът е в съседна стая. Дали ще бъде в съседен град - той може да извърши операцията. Така лекар от София може да извърши операция във Варна и обратното", даде пример доц. д-р Спасков.

В ефира на Bulgaria ON AIR той уточни, че се търси юридическа подкрепа за промените, свързани с телемедицината.

Шанс за хората в отдалечени населени места

Едно от предимствата на телемедицината е възможността за консултации от специалисти в други градове, без необходимост от пътуване за лична среща, а само чрез изпращане на събраната документация.  

Има възможност за проследяване от разстояние на състоянието на пациентите, които вече са се разболели и така ще се спести ходенето до кабинет и контакта с други хора.

"Така може да се следи състоянието на хронично болни пациенти. Това е благодат за отдалечените региони, където няма медицински персонал. Това не е същото като да преслушаш със слушалка, но е по-добро от нищо", категоричен е доц. д-р Спасков.

Предотвратяване на източването на НЗОК

Целта на наредбата е тази дейност да бъде заплащана от НЗОК. 

"Затова се прави опит да се въведат колкото може повече ограничителни параметри, за да бъде проследявана дейността и да не бъде изкуствено източвана НЗОК", каза бившият директор на "Пирогов".

Когато телемедицината бъде въведена, тя ще се отразява и в здравните досиета на пациентите.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
Днес празнува един от най-ярките гласове на нашето време –  любим за феновете на попа и ценителите на операта
16:38 / 22.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
13:22 / 22.09.2025
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години русенецът Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
08:58 / 22.09.2025
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
12:22 / 22.09.2025
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
Акция на прокуратурата в МОСВ
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: