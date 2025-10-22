ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво да правим, ако срещнем мечка?
Какви са причините за тези процеси и как да реагираме, ако се окажем в ситуацията мечка да посети имота ни?
"Популациите на мечката според данните през последните години устойчиво растат, като до момента не са достигнали допустимия запас. Но това, че мечката идва в населените места е поради няколко причини. Обезлюдяването на планинските райони, липсата на храна във високите части на планината, както и търсенето на храна от страна на мечките в близост до населените места", каза пред БНТ инж. Сашко Попов - директор на Регионалната дирекция по горите в Благоевград.
По думите му мечката е предпазливо животно, което избягва контакта с хората. Най-правилната реакция на човек при среща с мечка е да запази самообладание и да не бяга, защото това предизвиква инстинкта при мечката и тя би започнала да го гони.
