Какво представлява плоскостъпието при деца и покрива ли НЗОК корекцията?
©
Как да стигна до консултация с детски ортопед?
Необходимо е да посетите общопрактикуващия лекар на детето, който да Ви издаде направление за консултация със лекар ортопед бл. МЗ-НЗОК № 3, след което да изберете ортопед, при който да проведете консултативния преглед.
Как НЗОК помага при плоскостъпие?
Чрез осигуряване на специални стелки и ортопедични обувки, изработени по индивидуална мярка. НЗОК покрива частично или напълно ортопедични обувки и стелки за деца с доказано ортопедично заболяване (вкл. плоскостъпие).
Процедурата е следната:
Лицето с увреждане (детето) трябва да се яви на преглед пред (ЛКК) по профила на заболяването на лицето и след извършения преглед се издава ЛКК протокол. След това ЛКК подава електронно заявление към НЗОК/РЗОК. В електронното заявление задължително се вписва упълномощено лице, ако заявителя е дете.
Кой ме насочва към ЛКК комисия?
Личния лекар издава направление за ЛКК, а избора пред коя Лекарска консултативна комисия (ЛКК) да се явите може да се направи след извършена справка за разкрити ЛКК на интернет страницата на РЗИ. Протоколът се издава от ЛКК.
Къде могат да бъдат намерени съответните ЛКК?
Лекарските комисии са разкрити на база издадени заповеди на директорите на РЗИ по области и са публикувани списъци на комисиите на интернет страниците на всяка РЗИ за болнична и извънболнична помощ.
Как да разбера, че съм получил одобрение от НЗОК/РЗОК?
След разглеждане на заявлението в НЗОК и след постановяване на одобрение се изпраща СМС/Вайбър известие на посочения телефонен номер в заявлението.
Кой ще изработи обувките на детето ми?
Постановено одобрение може да бъде реализирано от всяка самостоятелна медико-техническа лаборатория, сключила индивидуален договор с РЗОК, без териториално ограничение, като в тази връзка на интернет страницата на Национална здравноосигурителна каса, рубрика "Е-услуги на НЗОК“ – "Търсене на договорни партньори и дейности“, в модул ПСПСМИ е разработена справка по областни градове и общини в страната за сключени договори с търговци на дребно, предоставящи ПСПСМИ, в това число изработване и ремонт, заплащани от НЗОК. Справката дава възможност да се търси определено помощни средства, приспособления и медицински изделия (ПСПСМИ) или ремонт по код от спецификацията с ПСПСМИ и ремонти на НЗОК. След избиране на град от падащото меню се визуализират данни (адрес, управител на фирмата и телефон за връзка) на фирми, които предоставят помощни средства и извършват ремонти дейности. Лице, на което е издадено одобрение се идентифицира пред търговеца с ЕГН, имена, номер и дата на одобрение, ако е упълномощено лице е необходимо да представи пълномощно.
Има ли срок за подновяване на обувките?
Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт за деца до 18-годишна възраст.
Плоскостъпието не е просто козметичен дефект, то може да повлияе на стойката, походката и дори на общото развитие на детето. Колкото по-рано се открие и се предприемат мерки, толкова по-голям е шансът за пълна корекция. С помощта на НЗОК достъпът до качествени ортопедични обувки е реален и достъпен за всяко дете.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
14:03 / 21.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:37 / 20.02.2026
Коя е най-ефектната екранизация по "Брулени хълмове" на Емили Бро...
18:20 / 20.02.2026
Азис си сложи 600 кубика силикон
12:40 / 20.02.2026
Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
10:38 / 20.02.2026
Най-голямата хранителна компания се отказа от един от най-вкуснит...
09:37 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.