Какво се крие зад тъмните кръгове под очите и как да се отървете от тях
Автор: Екип Ruse24.bg 12:05Коментари (0)28
©
Тъмните кръгове около очите са сред най-честите козметични проблеми, които карат много хора да изглеждат постоянно уморени и да се чувстват несигурни във външния си вид.

Противно на общоприетото схващане, те не винаги са признак на недоспиване. Дерматолозите разкриват, че причините могат да бъдат много по-комплексни, но за щастие съществуват ефективни методи за тяхното намаляване.

Какво всъщност се крие зад тъмните кръгове?



Една от водещите причини за появата на сенки под очите е загубата на обем в тази деликатна зона, която настъпва с напредването на възрастта.

Кожата става по-тънка и губи еластичност, което прави кръвоносните съдове и вдлъбнатините под нея по-видими. Това създава визуален ефект на потъмняване.

Генетичната предразположеност също играе ключова роля. Някои хора по рождение имат по-тъмна пигментация в околоочната зона или структура на лицето, която предразполага към образуването на сенки.

Разбира се, фактори от начина на живот също оказват сериозно влияние. Липсата на качествен сън (препоръчителни са между 7 и 9 часа на нощ) води до разширяване на кръвоносните съдове и подпухване. Дехидратацията допълнително влошава състоянието, правейки кожата да изглежда по-хлътнала и безжизнена.

Какви са решенията?

Специалистите предлагат няколко подхода за справяне с проблема, вариращи от прости домашни методи до професионални процедури.

Домашни грижи: Студените компреси, например с резени краставица или охладени лъжици, могат бързо да намалят подпухналостта и временно да свият кръвоносните съдове. Задължителната ежедневна употреба на слънцезащитен крем в тази зона пък предпазва от хиперпигментация, причинена от UV лъчите.

Козметични продукти: Кремове и серуми, съдържащи активни съставки като витамин C (за изсветляване), ретинол (за стимулиране на колагена) или коджикова киселина, могат значително да подобрят вида на кожата при редовна употреба.

Професионални процедури: В случаите на значителна загуба на обем, дерматолозите често препоръчват дермални филъри с хиалуронова киселина. Те запълват вдлъбнатината и мигновено придават на лицето по-отпочинал вид. Лазерни терапии като IPL или фракционен лазер също дават отлични резултати за премахване на пигментацията и подобряване на цялостния тен, пише zdrave.to. Важно е да се отбележи, че няма универсално решение за всеки.

Най-правилният подход е консултацията с дерматолог, който може да определи точната причина за появата на тъмните кръгове и да препоръча най-подходящото лечение спрямо индивидуалните нужди на кожата.






