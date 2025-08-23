Какво се случва, когато не ядем месо дълго време?

© Консумацията на по-малко месо е един от най-лесните начини за намаляване на въглеродния отпечатък. Изследователите изчисляват, че ако всички в Обединеното кралство следват диета с ниско съдържание на месо – ядат по-малко от 50 г на ден – ползата за околната среда би била еквивалентна на премахването на 8 милиона автомобила от пътищата.



Какво се случва, когато се въздържаме от месо за дълго време?



Данни на британското правителство показват, че присъствието на месо в хранителните навици е намаляло значително: между 1980 и 2022 г. консумацията на говеждо, свинско и агнешко месо е спаднала с 62%. Въпреки че причините са различни - като основната е нарастващите разходи, а не екологичната осведоменост - все повече хора избират да го намалят или дори да го елиминират от диетата си.



Въпреки това, тези, които избягват месото дълго време, често се чудят дали телата им губят способността си да го метаболизират. В онлайн вегетариански и вегански общности циркулират отзиви, описващи симптоми като подуване на корема или дискомфорт след консумация на месо, което повдига съмнения дали храносмилателната система се адаптира трайно към новите хранителни навици. Д-р Сандър Керстен, професор по хранене в университета Корнел в САЩ, посочва, че научните изследвания по този въпрос са ограничени. "Липсата на доказателства не означава, че няма симптоми, но че проблемът не е проучен задълбочено“, казва той.



Алфа-гал синдром: Когато тялото развие алергия



Въпреки че дискомфортът след консумация на месо може да е реален, той не е пряко свързан със загубата на необходимите ензими, които разграждат протеините му. За разлика от лактозната непоносимост, при която липсата на лактаза причинява стомашно разстройство, ензимите, които разграждат месните протеини, остават активни, независимо от диетата на човек.



Съществува обаче рядко медицинско състояние, известно като Алфа-гал синдром. Имунната система възприема алфа-лактозата (среща се във всички бозайници с изключение на примати - така че птици, риба и др., които могат да се консумират безопасно, са изключени) като вредна, причинявайки алергична реакция, която може дори да доведе до анафилаксия. Това обаче не е свързано с промяна в диетата: синдромът обикновено се причинява от ухапване от специфичен вид кърлеж, пише ygeiamou.gr.



Освен това, за много хора, които съзнателно избягват месото, неволната му консумация може да създаде силна емоционална реакция. Д-р Керстен обяснява, че това може да причини голямо негодувание или дори гняв, въпреки че не е сигурно дали психологическата реакция е свързана с физически симптоми.



Чревният микробиом и влиянието на диетата



Храносмилателната ни система непрекъснато се адаптира към хранителните ни навици, като основният регулатор е чревният микробиом. Микробиомът, т.е. съвкупността от микроорганизми, които живеят в храносмилателната система, се променя в зависимост от диетата ни, влияейки върху производството на ензими, необходими за храносмилането. Едно проучване показа, че когато участниците са спазвали изключително животинска диета в продължение на няколко дни, техният микробиом се е адаптирал към тази промяна само в рамките на 24 часа. Когато обаче са се върнали към предишните си хранителни навици, микробиомът се е върнал към първоначалните си нива.



"Що се отнася до месните протеини, тялото не спира внезапно да произвежда ензимите, необходими за тяхното смилане“, посочва д-р Керстен. " Те винаги са там, разграждайки всеки протеин, независимо от произхода му – независимо дали е грах, соя или говеждо месо .“



Също така, в някои случаи се наблюдават промени в състава на бактериите, докато в други съществуващите микроби произвеждат различни ензими. Въпреки разликите между микробиомите на всеядни, вегетарианци и вегани, изследванията показват, че те не са толкова активни, при условие че диетата включва разнообразни растителни храни.



Може ли внезапното увеличение на приема на фибри да причини храносмилателни проблеми?



Това, което може да причини храносмилателни разстройства, е внезапното увеличение на приема на фибри след дълъг период на нисък прием. Внезапната консумация на големи количества фибри може да доведе до подуване на корема, газове и други стомашно-чревни дискомфорти. Поради тази причина промените в диетата трябва да се правят постепенно, като се даде на тялото необходимото време за адаптация.



"Накратко, няма причина да се притеснявате, че тялото ще загуби способността си да метаболизира месото“, обяснява д-р Керстен. " Ако след продължително въздържание възникнат храносмилателни разстройства, причината не е липса на необходими ензими, а най-вероятно адаптация на микробиома. Въпреки че феноменът не е обстойно изследван, тялото остава изключително гъвкаво и способно да се справя с промените в диетата с лекота“, заключава той.