Въпреки лекото опасение, наскоро излезлият по екраните "Зоотрополис 2“ е добре направен филм с добре отправено послание, че не трябва да робуваме на стереотипи, че всички можем да живеем заедно по нормален начин, колкото и да сме различни. Това е един от малкото филми, при които идеята за по-широко социално послание работи ефикасно, вероятно защото описва съзряването на герой в центъра на криминална история. Всичко останало идва като интересен фон за развитие на въпросната история. Това сподели внакинокритикът Димитър Дринов.Автентизмът в един добре функциониращ свят прави и двете части на "Зоотрополис“ интересна за гледане анимация, където всеки един квартал, където обитава определен тип животни, е различен със своите собствени правила. "Филмът е един от по-успешните примери в това отношение и си заслужава парите, които са дадени за него,“ посочи гостът и добави, че актьорският състав, озвучаващ героите (Джейсън Бейтман, Идрис Елба, Октавия Спенсър, Джей Кей Симънс, Алън Тудик, както и небезизвестната певица Шакира), е добре подбран и допринася за добрия ефект от анимацията.Кинокритикът изрази мнението, че е хубаво да гледаш един филм в оригиналното му аудио, без значение на какъв език е, тъй като е изключително важно актьорското присъствие в изграждането на тези образи, като дублажът според него също е форма на изкуство: "Откакто имам детенце и гледам повече дублирани филми, започнах да го оценявам по достойнство и смятам, че има наистина страхотни попадения.“ Същевременно водещият на предаването Благой Иванов заяви, че колкото и професионално да е направен един дублаж, той все пак нарушава автентизма на произведението и "отнема неговата културна идентичност“.Използваната технология performance capture за улавяне на мимиките на актьорите, които записват гласовете на анимационните герои, е особено важна при създаването на анимирания образ, като Иванов даде примери с персонажа Ам-гъл, пресъздаден от актьора Анди Съркис във филма "Двете кули“, както и този на Дейви Джонс, изигран от Бил Наи в поредицата "Карибски пирати“.Тенденцията да се правят продължения на успешни филми в Холивуд не подминава и анимацията. "Като отвориш списъка на предстоящите филми на "Дисни“, ти става ясно, че това е нещо, на което те много разчитат и ще продължават да разчитат в бъдеще,“ добави Дринов и посочи, че предстои излизането на "Играта на играчките 5“, "Замръзналото кралство 3“, както и нов филм за Шрек. "Много се залага на подобни заглавия. При анимацията това нещо работи повече, защото деца винаги има. След като ти си ги гледал като дете, когато пораснеш, ги откриваш наново с твоите деца. И някак си по-лесно може да пренебрегнем факта, че ни дават пета част поради някаква липса на оригиналност.“ А с навлизането на новите технологии се открива още по-интересен фронт за създаването на анимационни филми, добави още гостът."Искам това нещо да продължи, да можеш да заведеш семейството си в киното и да го преживеете заедно. Смятам, че това е по-специално, отколкото вкъщи. И се надявам да се правят такива анимации, дори да е седма, осма, девета част, които може да изкарат хора от домовете им,“ заключи кинокритикът.