|Какво съдържа балансираната чиния?
Добре балансираното хранене включва комбинация от постни протеини, здравословни мазнини, богати на фибри въглехидрати и разноцветни зеленчуци, осигурявайки правилната комбинация от макронутриенти и микронутриенти, които да заредят деня.
Балансираното хранене осигурява правилната пропорция хранителни вещества, за да помогне на тялото да функционира оптимално. Затова Чинията за здравословно хранене може да се използва като ръководство за създаване на здравословни, правилно подбрани ястия - независимо дали са поднесени на домашната трапеза или са опаковани в кутия за обяд на работното място.
Балансирана чиния може да се създаде, като се следва принципът на хранене 50-25-25, който предлага специфични пропорции за различните хранителни групи.
Компоненти на балансираната чиния
Чинията трябва да бъде разделена на три основни части
Зеленчуци - ½ от чинията
Половината от чинията трябва да бъде запълнена с нескорбялни зеленчуци или салата. Примери за това са листни зеленчуци, броколи, чушки и моркови. Те осигуряват основни витамини, минерали и фибри.
Силата на протеините - ¼ от чинията
Рибата, птиците, бобът и ядките са здравословните и универсалните източници на протеини - подходящи са като микс в салатите, както и за съчетаване със зеленчуци в чинията. Ограничаването на червеното месо и избягването на преработени меса като бекон и наденица е добре да се спазва стриктно.
Сложни въглехидрати - ¼ от чинията
25 процента от чинията трябва да бъде за сложни въглехидрати или нишестени зеленчуци. Примери за това са кафяв ориз, киноа, пълнозърнестите макаронени изделия, сладките картофи или царевицата. Те осигуряват устойчива енергия.
Здравословни растителни масла - умерено
Изборът трябва да падне върху здравословни растителни масла като зехтин, рапица, соя, царевица, слънчоглед, фъстъци и други и избягвайте частично хидрогенирани масла, които съдържат трансмазнини, не само нездравословни, но и вредни. Добре е да се разбира, че нискомаслено не означава здравословно.
Пийте вода, кафе или чай
Пропуснете сладките напитки, ограничете млякото и млечните продукти до една до две порции на ден и ограничете сока до малка чаша на ден.
Останете активни
Чинията за здравословно хранене, е напомняне, че поддържането на активен начин на живот е важно и за контрола на теглото.
Балансирана чиния се постига, като 50 процента от чинията се отдели за ненишестени зеленчуци, 25 процента за постни протеини и 25 процента за сложни въглехидрати или нишестени зеленчуциу пише gotvach.bg.
