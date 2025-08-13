Новини
Какво включва годишният профилактичен преглед при личния лекар?
Автор: Лора Димитрова 19:11Коментари (0)17
Всички здравноосигурени лица над 18-годишна възраст – жени и мъже, имат право на един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се извършва от общопрактикуващия (личния) лекар и включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ) и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група, в която лицата попадат:

- от 20 до 65-годишна възраст (жени и мъже) – Пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин, урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина - веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест, определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест - на 40, 45, 50, 55 и 60-годишна възраст.

- жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;

 - жени от 30 до 50-годишна възраст – ехографско изследване на млечни жлези – веднъж на 2 години;

- жени от 45 до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години

Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед. По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда и повторно изследване на ПКК и урина, ако тези изследвания са направени през предходните 3 месеца, съобщиха от НЗОК.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
