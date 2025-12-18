Какво време ни очаква днес?
В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутринта на места с намалена видимост. Ще духа слаб вятър от западната четвърт. Максималните температури ще са 12°-13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
