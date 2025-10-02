Калина Паскалева: А после просто угасна

© Журналистката и писателка Калина Паскалева трогна хиляди със своя изповед в социалните мрежи. В емоционален пост тя разкри най-тежкия момент в живота си – битката за живота на най-близкия и обичан от нея човек - баба й.



"Понякога няма какво да се каже... Просто стоиш на едно парче земя между живота и смъртта. Аз не я пускам и тя не се дава", споделя Паскалева.



Тя описва как със сълзи моли любимата си жена да вдигне ръка, за да й покаже, че е по-добре, и как следи дали е глътнала всички лекарства. "Не знам как да опиша тази болка. То е като да ти се пръсне сърцето, някой да ти го залепи и след минута пак да го разбият на парчета", признава журналистката.



Калина разкрива, че е събрала сили да замине за Пловдив, за да бъде до нея. "Не искам да наричам тези мигове последни, защото отказвам да го приема. Тя е единственият човек, когото обичам повече от себе си и за когото бих дала собствения си живот", пише тя.



Паскалева си спомня и за последното им лято заедно – две седмици, в които са се шегували и дори са се забавлявали с Instagram профила ѝ. "Тя си беше добре, колкото е възможно за човек с деменция. А после просто угасна", казва с болка авторката.



В поста си тя признава, че вероятно хиляди хора по света минават през подобно изпитание, но споделя историята си, "за да ми стане по-леко". "Не знам колко й остава, искам само да усеща, че е безрезервно обичана и че не ни е в тежест", добавя Калина.



"И сега просто си стоим. Двете, в нейната спалня, и си мълчим. На едно одеало между живота и смъртта. И не броим дните — колкото Господ ни даде", завършва тя, пише "България Днес".