Камелия разплака Глория

Автор: Екип Ruse24.bg 10:26
Камелия обяви преди дни, че е станала майка и на дъщеря, с което трогна почитателите си. Разчувстваха се и хора, които не харесват попфолк музиката, но пък темата им е близка. С насълзени очи посрещна новината и Глория, призна самата тя.

"Разплаках се, Камелия! Ти си чудо, жена!“, написа примата на попфолка към поста на Камелия, с който сподели благата вест. За снимката певицата позира с новородената Касия в ръце, любимия си Цветин и синът им Баян. Камелия не издаде подробности, както и при раждането на Баян. Въпреки това, ясно е, че певицата и мъжът й са станали родители и на дъщеря чрез сурогатна майка в чужбина. По същия начин се сдобиха със сина си, за което Камелия вече открито говори.

"Благодаря ти, прекрасна!“, отвърна огненото момиче на попфолка на колежката си в инстаграм. Камелия благодари на почти всички свои колеги и почитатели, които й писаха с благопожелания. Не скриха и колко са изненадани, а и вдъхновени от силата на певицата. Реакцията им не е изненада. Всички знаят за борбата на Камелия и Цветин да станат родители. Певицата е разказвала, че с любимия й са се борили повече от 15 години да имат дете, за жалост без успех. Имат над 12 неуспешни ин витро опита. Камелия с болка е споделяла и, че е преживявала три спонтанни аборти. Единият от тях се случи на рождения й ден. Тогава певицата била бременна с близнаци.

"Преминах през много болка, страдание, надежда, отчаяние, разочарование. В един момент се мразех, после започнах да завиждам на жените. После започнах да се обвинявам, после да се озлобявам. Излиза цяло море от емоции, всичко излиза на повърхността“, признавала е Камелия. С Цветин дори опитали да осиновят дете. "Но не си се обадиха от програмата“, казвала е певицата.

