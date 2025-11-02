Камен Кенов: Има най-малко четири "Европи"
"Разделенията започват още при основаването на българската държава, след това след освобождаването от Византийско попечителство също имаме разделение. Борил унищожава Асеновата династия и премахва унията с папата, без да свика народен църковен събор", разказа още Кенов пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос на Росен Петров "Колко "Европи" има" Кенов отговори: "Според мен са най-малко четири. Има Латинска Европа - португалци, испанци, италианци, французи. Има германофонна Европа - това са Австрия, Германия, Холандия и част от Белгия - половината. Има Скандинавска Европа - това е съвсем друг свят - като културни особености, като начин на живот, като визия за света, като хора, повлияни от климата на тези държави. Широкият социализъм беше осъществен от Скандинавия, никъде другаде не е имало такъв успех. Природата там е била кръстница на това поколение".
