Каналът на инфлуенсъра Любомир Жечев в YouTube е бил изтрит

© Каналът на инфлуенсъра Любомир Жечев във видео платформата YouTube е бил хакнат и изтрит, съобщи самият той в социалните мрежи.



Това е станало през имейла на един от монтажистите, който е имал права за канала на Жечев.



"Преди малко получих съобщение, че каналът е изтрит. Here we go again", написа влогърът във Фейсбук.



В края на октомври YouTube свали филма на Жечев за атракциона на Ивелин Михайлов "Исторически парк" по сигнал на друг влогър - Кирил Кирилов, известен като Киро Брейка, под предлог, че в него има 13 секунди съдържание без авторско право.



Впоследствие Жечев публикува филма в друг сайт, както и даде разрешение на други потребители на YouTube да публикуват части от него.