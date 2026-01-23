Карлос Насар показа впечатляваща фотосесия в компанията на своята половинка. Александра.
Гаджето на най-успешния български щангист, взриви интернет със снимки от луксозна почивка в Алпите, на които позира в снега, облечена в екстравагантна червена рокля с дълбоко деколте, голи рамене и открит гръб. Кадрите са част от професионално изглеждаща фотосесия на открито, направена сред заснежените върхове, и предизвикаха хиляди реакции и коментари.
Почивката им е била в луксозния хотел Chalet Al Foss, разположен в Италианските Алпи, в района на Вал ди Соле, близо до курорта Мадона ди Кампильо. Хотелът е от висок клас и е известен със своята уединена атмосфера, панорамни гледки към планината, СПА зона, гурме ресторант и персонално обслужване. Chalet Al Foss предлага луксозни суити, отопляеми външни басейни с гледка към заснежените върхове, сауни, масажи и пълен набор от премиум екстри.
Според ценовите нива на подобен тип настаняване нощувка в хотела при пълен пакет услуги може да варира между 700 и над 1000 евро на вечер в зависимост от сезона, типа стая и включените удобства. При няколкодневен престой с всички екстри, СПА процедури и гурме вечери почивката на Карлос Насар и Александра със сигурност е струвала няколко хиляди евро, пише HotArena.
