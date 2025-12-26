Кейт и Шарлот разтопиха сърцата на британците
Кралският дует поднесе празнична изненада, като изпълни заедно песен, за да открият концерт с коледни песни. В трогателен момент младата кралска особа вдигна поглед към майка си, която сияеше от гордост по време на изпълнението.
Кадри показват Кейт и Шарлот заедно да свирят "Holm Sound“ от шотландския композитор Ерланд Купър за майка му Шарлот. Феновете се развълнуваха от трогателния клип, в който Кейт и Шарлот също се кикотеха заедно, докато дуетът им приключваше, пише Mirror.
Разбира се, че принцесата на Уелс и дъщеря ѝ обичат да свирят това музикално произведение у дома. Творчеството на Купър е вдъхновено от "природата и връзката“, теми, които принцесата на Уелс е определила като важни за възстановяването си от рака.
