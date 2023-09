© Певицата Кейти Пери продаде част от музикалния си каталог за милиони, съобщи BBC.



Музикалните права вече са собственост на Litmus Music, като множество източници оценяват сделката на 225 млн. долара. Продажбата обхваща всички 5 албума на Пери с Capitol Records, от One of the Boys (2008) до Smile (2020).



Сделката, която бе обявена в понеделник, включва платинени хитове като Firework, Teenage Dream, Hot 'n' Cold, California Gurls и I Kissed a Girl. Това е най-голямата каталожна продажба на самостоятелен артист за тази година.



Предишният носител на титлата бе Джъстин Бийбър, който продаде част от каталога си на великобританските Hipgnosis Songs Capital за 200 млн. долара през януари.



Litmus вече притежава дяла на Пери за мастер записите и издаването на песните, което означава, че част от всички бъдещи музикални печалби отива при компанията.



Две от песните в каталога имат над милиард стрийма в Spotify - Dark Horse и Roar. Освен това, видеото на Roar е сред най-гледаните за всички времена в YouTube, с цели 3,8 млрд. гледания.



След като бе една от най-ярките звезди за 2010-те, Пери е намалила темпото си на работа в последни години. В момента тя главно изнася спектакли в Лас Вегас и се радва на семейството си със звездния си съпруг Орландо Блуум. Очаква се певицата да се завърне и за седми сезон като жури на American Idol догодина.



Придобиването на музикални права се превръща във все по-процъфтяващ бизнес през близките няколко години. Артисти като Боб Дилън, Нийл Йънг, Шакира, Деби Хари и Джъстин Тимбърлейк са само част от нарастващия списък с изпълнители, продали правата си за 9-цифрови суми.