Кендъл Дженър отново ни плени!

© Кендъл Дженър наскоро показа детайли от ежедневието си, пленявайки феновете си.



На 11 октомври световноизвестният супермодел качи истории в Instagram, които надникват в живота й след поразителното й присъствие на Седмицата на модата в Париж.



В първото изображение Кендъл публикува зашеметяващо огледално селфи, демонстрирайки без усилие новите си руси кичури, оформени с черна рокля и червени чорапи.



Публикацията на Кендъл дойде след бляскавата й поява на шоуто на L'Oréal, което се проведе миналия месец.



След великолепната поява на Кендъл на модната гала, феновете спекулираха с променените черти на лицето й, обвинявайки модела, че се е подложила на козметична операция.



Както съобщава Daily Mail, няколко почитатели се включиха в социалните мрежи и публично критикуваха 28-годишния модел, че е объркала перфектните си черти на лицето.



Звездата от Keeping Up With The Kardashians обаче не е обърнала никакво внимание на реакцията, тъй като е заета да се наслаждава на живота докрай.