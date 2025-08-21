Новини
Керана със супер провокативни снимки
Красота, талант и една широка, искрена усмивка – това е Керана, една от най-обичаните млади български изпълнителки. Още като фронтдама на групата "Керана и космонавтите" тя спечели безброй почитатели. Но това съвсем не я спира да се развива и да търси нови поприща. И сега е и успешен водещ. Последните месеци се изяви в нашумелите телевизионни формати "Помниш ли текста?" и "Коя е тази песен?". 

И с каквото и да се захване Керана, всичко прави с хъс и подчертана артистичност. Дори и когато просто застава пред камерата за някой и друг забавен морски кадър.

В профила си в Instagram певицата сподели няколко любопитни снимки. На тях тя позира с леко причудлив аутфит, препращащ към визията на пирата – но който всъщност перфектно хармонира с артистичната натура на Керана. Бяла риза, черен корсет и ботуши над коленете. А най-любопитният акцент е прозрачното бюстие, което оставя малко на въображението.

Облечена по този нестандартен и неочакван начин, Керана смело пристъпва в развълнуваното море. Вълните се разбиват около нея, но тя сякаш не усеща това, защото "търси кораба си“. И като истински пират пише закачаливо: "Десет години по море, един ден на суша.“

От всичко това може да се предположи,  Керана се е отдала на заслужена почивка по Черноморието. Но истината е, че дори и в разгара на ваканционния сезон, тя не спира с ангажиментите.

Заедно с "космонавтите" от своята група тя е на лятно турне, което стартира в началото на август. Тепърва предстоят още дати, а краят на музикалната обиколка ще е Созопол, в рамките на ежегодния празник на изкуствата "Аполония“, пипе Ladyzone.

