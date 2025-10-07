ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Киану Рийвс раздал 75 милиона долара?
Един забележителен пример за неговата доброта е, когато той дари милиони долари на членовете на екипа на продълженията на "Матрицата“, включително екипите за специални ефекти и костюми, които работиха неуморно, за да вдъхнат живот на зашеметяващите визуализации на филма.
Щедростта на Рийвс не спира дотук. Той също така подарява на екипа от каскадьори поръчкови мотоциклети Harley-Davidson на стойност 200 000 долара, като знак на признателност за упорития им труд и всеотдайност.
Филантропските усилия на Киану Рийвс
- Звездата от "Джон Уик“ е дарила значителни средства за изследвания на рака, включително подкрепа на фондацията "Stand Up to Cancer“ и фондацията "Lance Armstrong“.
- Той е демонстрирал голяма ангажираност към благополучието на децата, като е дарил средства на организации като фондация "Make-A-Wish“ и Детската изследователска болница "Сейнт Джуд“.
- Рийвс е страстен защитник на околната среда и е подкрепял организации като Earth Action Fund и Environmental Defense Fund.
Благотворителната дейност на Киану Рийвс
- Звездата от "Good Fortune“ активно подкрепя Angelwear, благотворителна организация, която предоставя утеха и подкрепа на деца със сериозни заболявания.
- Той е подкрепял и "Град на надеждата“, център за изследване и лечение на рак.
- Актьорът е дарил средства на CoachArt, организация с нестопанска цел, която предоставя художествено образование на деца с хронични заболявания.
В допълнение към благотворителните си дарения, Рийвс е известен и с това, че тихомълком дарява пари на нуждаещи се семейни приятели.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 827
|предишна страница [ 1/138 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: