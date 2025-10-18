Лек скандал и напрежение във въздуха между двамата от участнитите в "Ергенът: Любов в рая" преди церемонията на розата ."Пускай музиката! Киарче, почвай да пееш!", извика Радо и размаха ръце и започна да щрака с пръсти."Това да не ти е концерт по желание?!", възмути се Киара."Като ми казвате да нося вино, аз го нося", отвърна Радо."Ама ти нещо агресираш ли ми, или?", заяде се тя."Аз го казах на шега", обясни Радослав."Не е окей да викаш от другата страна и да ми щракаш с пръсти. Ходи си на село като си толкова отворен!", захапа го Киара пред всички."Аз да съм казал нещо лошо? Учтиво е да казваш нещата в очите, не да гледаш настрани", започна да се дразни Киара.Скандалните реплики предизвикаха симпатии у едни, но други не обърнаха чак толкова внимание на дразгите.