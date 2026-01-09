Била ли е Кичка Бодурова любовница на бившия държавен глава Петър Младенов — най-упоритата и жлъчна клюка, която следва известната естрадна певица от десетилетия.С този въпрос бе сюрпризирана неприятно изпълнителката на "Едно бузуки пее“ по време на нейно телевизионно участие. Очевидно шокираната Кичка успя да запази самообладание, но беше явно, че темата и е крайно неприятна.Тя побърза да отрече слуха от соцвремената и разказа как всъщност се е стигнало до познанството й с БКП величието и дългогодишен външен министър на Тодор Живков, което според нея години наред се украсявало и интерпретирало както на когото му е удобно."Аз знам за слуховете, че съм била любовница на Петър Младенов. Нямам нищо против, защото абсолютно мога да кажа, че е нямало такова нещо - заяви Бодурова. - Няколко мои колежки и колеги могат да потвърдят, че са ме канили на концерти, които сме изнасяли за правителството по време на комунизма. И да кажа как съм допуснала тази по-близка връзка с него - то не е връзка, а запознанство - подчерта тя.Истината е, че по време на едно правителствено участие ме бяха сложили да седна до Петър Младенов. И той пита как си, що си. Аз казах, че баща ми е починал наскоро и че майка ми също е болна от рак. Тогава той ми каза: "Ела в кабинета ми“. Това го разказвам абсолютно точно както беше. И отидох в кабинета му и той каза, че е разговарял - не помня с кого, и че ако трябва, ще изпрати майка ми в Япония“, спомня си Кичка."Може да ме е харесвал. Много мъже са ме харесвали“, добави тя."Да, усетих от него по-внимателно отношение, но в момента, в който казах, че майка ми е болна, тогава от негова страна имаше едно просто човешко отношение. След това стенахме приятели“, обясни Бодурова.Всъщност клюката за връзка на Кичка с Петър Младенов тръгва когато през соца излиза нейната първа дългосвиреща плоча с песни на "капиталистическия“ гръцки език и буквално взривява бедния български музикален пазар. Докато колежките й дори не си мечтаят за подобно нещо. Те само плахо превеждат западни хитове на родния ни език, а тя издава цели 12 песни на гръцки. Тогава именно в естрадната гилдия се заражда легендата, че това е станало благодарение на "висок човек" - и че "тайната" за излезлия й албум знаели само тя и Петър Младенов, които били любовници."Това не е вярно. Не той е дал разрешение за този албум. На мен просто ми позволиха“, категорична е Бодурова. "Аз отидох в "Балкантон", те знаеха, че работя на гръцки. И ми позволиха да го направя, а после продадоха тази плоча в целия соцлагер - в Съветския съюз, в Румъния и пр.“Тя признава, че през годините е била преследвана, ухажвана и желана от много мъже, което е било част от живота и кариерата й, но често й е носело неприятности."Имала съм много спънки за това че съм се дърпала. Всички са ме харесвали, пък ми приписват разни работи Не е честно“, добави тя, пише HotArena.