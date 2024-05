Кинокритикът Димитър Дринов разказа кои заглавия навършват кръгла годишнина тази година

© Фокус Няколко великолепни заглавия, станали класики през годините, навършват кръгла годишнина тази година. Това коментира в предаването "Сториборд" на Радио "Фокус" с водещ Благой Д. Иванов кинокритикът Димитър Дринов.



Една от най-добрите класики е филмът "Магьосникът от Оз" (The Wizard of Oz) от 1939 година с Джуди Гарланд в главната роля. "Това е важен филм за развитието на киното. Любопитно, че когато излиза филмът, той не успешен, а от днешна гледна точка се води за едно от най-важните постижения на Холивуд. Успехът му идва при повторното му показване по кината няколко години по-късно, когато става класиката, която познаваме днес. Много ми хареса подхода с черно-бялото към цветното, въобще много кино има в този филм", обясни той.



В същата година излизат още два изключителни филма, единият от които се казва "Дилижанс" (Stagecoach) на Джон Форд – един от най-емблематичните уестърни, а вторият е "Отнесени от вихъра" (Gone with the Wind), за който афроамериканката Хати Макданиел получава първия "черен" "Оскар", допълни водещият на предаването Благой Д. Иванов.



Първият филм за Годзила (Gojira) се появява през 1954 година, режисиран от Иширо Хонда. Филмът отбелязва своята 70-годишнина като една от най-влиятелните попкултурни икони. "Оригиналът излиза 10 години след Втората световна война и е резултат от цялата трагедия, която Япония преживява по време на войната. Всъщност Годжира е метафора за трагедията и своеобразно предупреждение за заплахата от ядрена война. Филмът е изключително натоварен психологически и емоционално", отбеляза кинокритикът, като добави, че новият филм от серията "Годзила минус едно" (Godzilla Minus One), който получи и "Оскар" за най-добри визуални ефекти, не е на нивото на оригинала, но и в него си личи социалното послание. Друг филм, който навършва 70 години през тази година, е класиката "Седемте самураи" на Акира Куросава – изключително важен филм, чиято структура на изграждане на повествованието след това е използвана и в много други филми.



През 1959 година излиза "Някои го предпочитат горещо" (Some Like It Hot) с Мерилин Монро в главната роля, който е направен със страхотно игриво настроение. В същата година излиза и анимационната класика "Спящата красавица" (Sleeping Beauty), продуцирана от компанията на Уолт Дисни.



"Д-р Стрейнджлав или как престанах да се страхувам и обикнах атомната бомба" (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), режисиран от Стенли Кубрик, излиза през 1964 година и е един от филмите, които променят киното и попкултурата. "Смятам, че оттогава насетне не е имало толкова атрактивна политическа сатира, както и филм с такова качество", категоричен е Димитър Дринов.



Навършват се 50 години от премиерата на един от шедьоврите от 70-те години: "Тексаско клане" (The Texas Chain Saw Massacre) на Тоби Хупър. Друг важен слашър филм, също навършващ 50 години, е "Черна Коледа" (Black Christmas), но също "Младият Франкенщайн" (Young Frankenstein) на режисьора Мел Брукс и "Кръстникът 2" (The Godfather II).



Тази година и "Пришълецът" (Alien) на Ридли Скот навършва 45 години от премиерата си. "За мен това е изключително кино, изключителна психология. Отново може да бъде прочетен този филм по много начини: използването на ксеноморфите като оръжие, вярата също е засегната, изолацията. Отново филм, който надскача жанра си и с право е един от най-добрите филми, правени някога", отбеляза той.



30 години се навършват от появата и на класиките "Криминале" (Pulp Fiction), "Изкуплението Шоушенк" (The Shawshank Redemption), както и "Форест Гъмп" (Forrest Gump). А четвърт век навършват "Матрицата" (The Matrix), "Широко затворени очи" (Eyes Wide Shut) и "Шесто чувство" (The Sixth Sense). "Все още се правят страхотни филми, но трябва да мине време, което да отсее качественото от плявата. Времето решава,“ заключи кинокритикът Димитър Дринов.