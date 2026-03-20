Китаристът на легендарна група е приет в болница
©
Според организатора на събитието китаристът на легендарната австралийска рок група преминава медицински изследвания, но е в добро настроение, като се очаква да излезе на сцената.
Групата трябва да изнесе концерти в аржентинската столица като част от световното си турне Power Up.
Йънг, племенник на покойния основател на групата Малкълм Йънг, "не се е чувствал добре. Като предпазна мярка е бил приет в местна болница, където му се прави пълен набор от изследвания“, се казва в изявление, разпространено в четвъртък от организатора.
Причините за състоянието на 69-годишния Йънг не се уточняват.
"Стиви се чувства добре и е в добро настроение. Той с нетърпение очаква да се качи на сцената в понеделник“, заяви говорител.
AC/DC са насрочили три концерта на стадион "Монументал“ в Буенос Айрес – с капацитет до 85 000 души – на 23, 27 и 31 март. Първата дата се разпродаде бързо, което накара групата да насрочи още два концерта.
Стиви Йънг е китарист на групата от 2014 г., когато чичо му се оттегли поради здравословни проблеми. Това съобщи The Guardian.
Турнето е кръстено на последния албум на AC/DC - Power Up, издаден през 2020 г. в памет на Малкълм Йънг, който почина през 2017 г.
Малкълм основава групата в Сидни, Австралия, заедно с по-малкия си брат Ангъс през 1973 г. Оттогава съставът се е променял няколко пъти и в момента включва Брайън Джонсън (вокали), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (ритъм китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).
/
/
14.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.