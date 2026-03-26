Класацията DiVino TOP 50: Кое е най-доброто вино за 2025 година
©
Salla Estate Riesling 2023 е най-доброто вино за 2025 според DiVino TOP 50. Това е изненада, защото за 15-годишната история на класацията то е първото бяло вино победител!
Ризлингът на Салла Естейт печели и наградите в още две категории:най-добро българско бяло вино и най-добро вино от регион Северно Черноморие. Комплексният букет от характерните сортови аромати на ризлинга,в съчетание с плътност, свежест и минералност на вкуса, го правят едновпечатляващо вино.
На второ място в челната десетка, или едва на стотни от секундата след победителя, е забележителната Domaine Bessa Valley Syrah 2021 – обемна и сочна, мощна, но и изключително хармонична сира. Третата позиция е за Росидис първото им пенливо вино Rossidi Nikolaevo Blanc de Noirs 2022 – истински благородник.
Другата изненада е, че с изключение на първите три и на пенливото розе на 9-о място, всички останали вина в престижната топ десетка са от местни сортове: четири мавруда, гъмза и врачански мискет. Това е прецедент, който може само да радва и производителите, и винолюбителите – от местните сортове вече се правят впечатляващи модерни вина. Общо 19 са вината от български сортове или блендове с тях в TOP 50, с пет повече от предишната година. А белите вина са 11 – с четири повече в сравнение с петдесетицата за 2024. А като добавим 4 пенливи и 1 розе, НЕчервените стават 16 – абсолютен рекорд.
За 15-а поредна година DiVino формира TOP 50 на българските вина въз основа на оценките от дегустации през годината. На финала всички 50 вина са дегустираниот 24-членно жури от дегустатори, а резултатите от тези слепи дегустации определят DiVino TOP 10 и победителите в различните категории.
Резултатите от класацията DiVino TOP 50 и наградите в отделните категории бяха обявени на елегантно и оживено парти – церемония по награждаването плюсдегустация на вината от TOP 50, проведено в Балната зала на Гранд хотел Милениум в София на 26 март. Заместник-министърът на туризма, г-н Павел Петров, връчи специалната награда за винен туризъм на Wines of Sakar. Салла Естейт получиха наградата си за виното-победител от г-жа Ивана Мурджева, заместник-министър на земеделието и храните.
Церемонията бе последвана от интересна и вдъхновяваща дегустация на всички вина в селекцията Top 50 и Top 10 на лимитираните серии за 2025, а от 19 часа присъстващите имаха и удоволствието да чуят талантливите изпълнения на живона формация Джаз FM за младите.
Избрани столични топ ресторанти – Ария, Андре, Комат и Медитера – присъстваха на събитието, за да запознаят винарите и винолюбителите със своята философия, стил и отношение към автентичните продукти и към българскитевина. Защото именно ресторантите от тяхната класа са най-представителната витрина за качествените български вина.
Целта на класацията DiVino TOP 50 и на събитието, посветено на нея, е да отдадат признание на родните винопроизводители, които влагат усилия, талант и страст, за да издигат качеството и реномето на българското вино. Класацията е и ориентир за винолюбителите в широкото разнообразие, което качественото българско вино вече предлага.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.