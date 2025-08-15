Климатикът и синдромът на болната сграда

© Климатикът e истинско спасение в горещите летни дни. Той поддържа комфортна температура и контролира влажността. Прави вътрешната среда поносима - дори по време на горещи вълни, като тази, които удариха страната ни напоследък.



Някои хора обаче избягват или отказват да използват климатик, независимо от външната температура - от страх, че ще се разболеят. Това може да изглежда преувеличено, но този страх не е напълно неоснователен.



Ако климатичната система не работи правилно или не се поддържа правилно, тя може да се замърси с инфекциозни микроби. Климатикът може да се превърне в потенциален източник на множество инфекции, предавани по въздушно-капков път, от обикновена настинка до пневмония.



Синдромът на "болната сграда" е общото наименование, дадено на симптомите, които могат да се появят след продължителен престой в климатизирана среда. Тези симптоми могат да включват главоболие, замаяност, запушен нос или хрема, упорита кашлица или хрипове, сърбеж и обриви, затруднена концентрация и умора.



Този синдром обикновено засяга хора, които работят в офис или затворени пространства, но може да се появи при всеки, който прекарва продължителни периоди в климатизирани сгради, като болници или други обществени сгради. Симптомите на синдрома на "болната сграда" са склонни да се влошават с времето, прекарано в дадена сграда, и да се подобряват след напускането ѝ.



Индийско проучване от 2023 г. сравнява 200 здрави възрастни, работещи поне шест до осем часа на ден в климатизиран офис - с 200 здрави възрастни, които не работят в климатизирана среда. Групата, изложена на климатизация, е изпитала повече симптоми, свързани със синдрома на "болната сграда" през двугодишния период на изследване - по-специално по-висока честота на алергии. Важно е да се отбележи, че клиничните проучвания показват, че хората, изложени на климатизация, имат по-лоша белодробна функция и е по-вероятно да бъдат в болнични, отколкото тези, които не са изложени на климатизация.



Други проучвания потвърждават, че офис служителите в климатизирани пространства имат по-висока честота на синдрома на "болната сграда", отколкото тези, които не работят в климатизирана среда. Една от предполагаемите причини за синдрома на "болната сграда" са неизправните климатици. Когато климатикът не работи правилно, той може да отделя алергени, химикали и микроорганизми във въздуха, които обикновено биха били уловени от филтрите.



Неизправните климатици могат също да отделят химически изпарения от почистващи продукти или хладилни агенти във въздуха на сградата. Химикали като бензен, формалдехид и толуен са токсични и могат да раздразнят дихателната система.



Лошо поддържаните климатични системи могат също да съдържат патогенни бактерии, които могат да причинят сериозни инфекции. Legionella pneumophila е бактерията, отговорна за белодробна инфекция. Инфекцията се осъществява през дихателните пътища - чрез вдишване на аерозолизирана замърсена вода. Обикновено се развива в среди, богати на вода, като например джакузита или климатични системи.



Легионелозата най-често се заразява в обществени помещения като хотели, болници или офиси, където бактериите са замърсили водата. Симптомите са подобни на тези на пневмония: кашлица, задух, дискомфорт в гърдите, треска и общи грипоподобни симптоми. Симптомите обикновено се появяват между два и четиринадесет дни след заразяване с Legionella. Инфекциите с бактерия Legionella могат да бъдат фатални и често изискват хоспитализация. Възстановяването може да отнеме няколко седмици.



Натрупването на прах и влага в климатичните системи може също да създаде условия, благоприятстващи разпространението на други инфекциозни микроби. Например, изследвания върху болнични климатични системи показват, че гъбички като видове Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и Rhizopus често се натрупват в богатите на вода зони на болничните вентилационни системи.



Тези гъбични инфекции могат да бъдат сериозни при уязвими пациенти, като например тези с отслабен имунитет, претърпели трансплантация на органи или на диализа, както и при недоносени бебета. Симптомите на гъбичните инфекции са предимно респираторни и включват хрипове или упорита кашлица, треска, задух, умора и необяснима загуба на тегло.



Климатиците обаче могат да помогнат за предотвратяване на разпространението на вируси, предавани по въздушно-капков път. Проучванията показват, че редовно поддържаните и дезинфекцирани климатици могат да намалят нивата на циркулация на често срещани вируси, включително COVID-19.



Рискът от инфекция от климатика идва и от факта, че той понижава влажността. Въздухът на закрито е по-сух от външния въздух. Прекарването на дълги периоди в среда с ниска влажност може да изсуши лигавиците в носа и гърлото. Това може да наруши способността им да предотвратяват навлизането на бактерии и гъбички в тялото ви и да ви направи по-податливи на развитие на дълбока синусова инфекция.



Климатиците са проектирани да филтрират замърсители във въздуха, гъбични спори, бактерии и вируси, за да предотвратят навлизането им във въздуха, който дишаме на закрито. Но този защитен щит може да бъде компрометиран, ако филтърът на системата е стар или замърсен или ако системата не се почиства. Следователно, правилната поддръжка на климатика е от съществено значение за предотвратяване на инфекции, свързани с климатизацията, пише Ladyzone.