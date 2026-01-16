Сподели close
Наталия Кобилкина обикновено ни дава съвети, свързани с интимния живот и секса. Последната й публикация обаче е доста по–семейна и засяга отношенията с децата. Със заглавие "Как градя емоционална близост с моя син", Кобилкина ни посъветва:

Като майка много често, когато питам сина си как е минал денят му, той отговаря само:

"Добре.“

И дотам.

Знам, че ако още на 6 години не изградя правилен модел на доверителна комуникация, с времето ще става все по-трудно.

Затова реших да опитам нещо различно.

Вечер започнах да му задавам по-дълбоки въпроси:

– Как усещаш, че те обичам?

– Какво най-много обичаш да правим заедно?

– Кога се чувстваш в безопасност?

– Какво би искал да правим повече заедно?

– Какво беше най-интересното днес?

– Как би искал да ми помогнеш?

– Как би искал аз да направя нещо за теб?

– Какво означава за теб да си добър приятел?

– Кой е твоят добър приятел и защо?

И започнах да се изненадвам от дълбочината на отговорите му.

Един ден той ми каза:

"И аз искам да ти задавам въпроси.“

И така комуникацията ни стана много по-дълбока.

Въведохме малък вечерен ритуал — всеки ден си задаваме въпроси и споделяме чувствата си.