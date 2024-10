Кофеинът може да помогне за увеличаване на ефектите от някои лекарства

© Кафето може да е една от най-популярните напитки в света, но хората все повече се обръщат към безкофеиново кафе от загриженост за здравето си. Проучванията показват, че 26 милиона американци съобщават, че пият безкофеиново кафе редовно, независимо дали поради опасения за високо кръвно налягане, желание да ограничат кофеина по-късно през деня, за да избегнат смущения в съня или поради чувствителност към кофеин.



Каквито и да са причините, "безкофеиновото кафе става все по-популярно“, казва Лорън Бол, професор по обществено здраве и благополучие в Университета в Куинсланд, Бризбейн, Австралия.



Но обикновеното кафе има ползи за здравето само по себе си - включително намален риск от развитие на диабет тип 2, намален риск от развитие на неврологични състояния, като деменция, и намален риск от смърт. Междувременно нарастват опасенията за здравето относно един конкретен метод за премахване на кофеина от кафеените зърна, тъй като той използва вреден химикал, наречен метилен хлорид.



И така, какви са ползите за здравето от безкофеиновото кафе в сравнение с ползите за здравето от обикновеното кафе с кофеин?



Как безкофеиново кафе се сравнява с обикновеното кафе



Добрата новина е, че много от ползите за здравето на кафето се запазват в безкофеиновото кафе, казва Луис Руствелд, диетолог и асистент по семейна и обществена медицина в Baylor College of Medicine, Хюстън, Тексас. Както отбелязва Руствелд, кафето съдържа редица полезни съединения, много от които остават дори след премахване на кофеина.



Смята се, че причината за това се дължи на нивата на антиоксиданти в кафеените зърна, много от които остават дори след премахването на кофеина.



"Има различни начини, по които кофеинът се отстранява, но като цяло, гледайки химическите съединения в самите кафеени зърна, изглежда, че все още има някои защитни ползи“, казва Долорес Ууд, диетолог в Училището по обществено здраве на Центъра за здравни науки към Тексаския университет.



В зависимост от това как кофеинът се отстранява от кафеените зърна, процесът може да намали количествата антиоксиданти, но като цяло нивата остават високи, като кафето представлява значителен източник на диетични антиоксиданти за много хора.



Това може да осигури реални ползи за пиещите кафе без кофеин. В мета-анализ от 2014 г. на 28 различни проучвания изследователите установяват, че както при хората ,,пиещи безкофеиново кафе, така и при тези, които пият обикновено кафе има намален риск от развитие на диабет тип 2. Колкото повече кафе човек е изпил на ден, толкова по-малък е рискът от развитие на болестта.



​Плюсовете и минусите на кофеина



Има обаче някои фини разлики в ползите от кафето без кофеин и обикновеното кафе. Но е трудно да се разбере дали ефектите, открити в тези проучвания, се дължат на липсата на кофеин в безкофеиново вещество или на промените, направени в кафето в резултат на премахването на кофеина, или на по-малкия брой хора, пиещи безкофеиново кафе.



В проучване от 2022 г., публикувано в European Journal of Preventive Cardiology, изследователите проследяват здравните резултати на 449 563 участници в продължение на 12,5 години, като разглеждат процента на сърдечно-съдови заболявания при пиещите кафе спрямо тези, които не пият кафе. Те откриват намален риск от сърдечно-съдови заболявания и смърт при всички пиещи кафе, включително хора, които пият кафе без кофеин.



Една от основните разлики, открити от изследователите, е, че безкофеиновото кафе не е свързано с намаляване на аритмиите. Това може да се дължи на стабилизиращия ефект на кофеина върху сърдечния ритъм, като блокира аденозиновите рецептори, казва Питър Кистлър, кардиолог в Baker Heart and Diabetes Institute в The Alfred, болница в Мелбърн, Австралия.



В резултат на това Американската кардиологична асоциация и Американският колеж по кардиология издават препоръка лекарите да спрат да казват на пациентите да спрат да пият кафе - което те отдавна правят поради опасения, че то е свързано с предсърдно мъждене (вид сърдечна аритмия).



Кофеинът също може да помогне за облекчаване на мигрена, като изследванията показват, че за хора, които изпитват епизодични мигрени, редовната консумация на кофеин може да намали честотата на техните мигрени. Изследванията също така показват, че кофеинът може да помогне за увеличаване на ефектите от лекарствата за мигрена, което ги прави по-ефективни. За други хора кофеинът може да предизвика главоболие или да го влоши.



“Но това не означава, че отговорът е повече кофеин", казва Ина Бергхайм, изследовател в областта на храненето във Виенския университет. "Ако кофеинът беше единствената причина, която прави кафето полезно, вероятно щяхме да видим подобни ефекти и от безалкохолните напитки“, казва Бергхайм.



Настоящата препоръка на Агенция за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) е да не се превишават 400 милиграма на ден, като една чаша кафе от 230 мл съдържа между 80 и 100 мг. Ефектите на кофеина могат да варират, като някои хора са много по-чувствителни. В краткосрочен план консумацията на твърде много кофеин може да причини нервност, смущения в съня, стомашно-чревен дискомфорт, главоболие или учестено сърцебиене. Дългосрочната консумация на твърде много кофеин може да доведе до симптоми, като главоболие, ако човек се опита да спре консумацията.



Контекстът има значение



Една от причините да се обсъждат толкова ползите за здравето от кафето се дължи на факта, че консумацията му често може да върви ръка за ръка с други навици, някои от които могат да затруднят анализирането на истинската причина и следствие . "Няма перфектни проучвания за това“, казва Бергхайм. Вместо това изследователите трябва да разберат причината и следствието от консумацията на кафе чрез проследяване на навиците и здравните резултати на много хора, което създава риск от обединяване на фактори, които са свързани, но не са причинно-следствени.



Например, в голямо проучване, което проследява навиците за консумация на кафе на над 200 000 здравни работници, изследователите откриват, че пиенето на кафе е свързано с по-висок процент на пушене на цигари - и че рисковете за здравето, пред които са изправени, като рак на белия дроб, се дължат по-скоро на тютюнопушенето, отколкото на кафето.



Същото може да важи и за други навици, които вървят ръка за ръка с пиенето на кафе, като добавянето на много захар. Както установява друго проучване, редовната консумация на кафе е свързана с намалено наддаване на тегло с течение на времето, но само ако кафето се пие черно или само със сметана, без захар. Това важи независимо дали хората пият обикновено или безкофеиново кафе. "Неподсладеното кафе изглежда е най-добрият начин, независимо дали е безкофеиново или обикновено“, казва Бол, пише nationalgeographic.bg.