Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Кофеинът стеснява кръвоносните съдове и предизвиква главоболие?
Автор: Велизара Ангелова 16:19Коментари (0)58
© iStock/Gеtty Images
Често хора се двоумят между това дали кофеинът лекува или предизвика главоболие. Отговорът е, че кофеинът може да направи и двете, предаде Mayo Clinic Health System. 

Кофеинът може да облекчи главоболието

По време на главоболие кръвоносните съдове се подуват, стягат или претърпяват други промени, което води до увеличаване на кръвния поток около мозъка. Този увеличен кръвен поток оказва натиск върху околните нерви, които изпращат сигнали за болка до мозъка. Това води до главоболие.

Кофеинът има вазоконстрикторни свойства, което означава, че кръвоносните съдове се стесняват, за да ограничат кръвния поток, като по този начин облекчават болката. Също така, когато кофеинът се приема в комбинация с обезболяващи лекарства, като аспирин, ибупрофен или ацетаминофен, той увеличава абсорбцията и силата на лекарството, за да осигури по-бързо облекчение.

Кофеинът може да предизвика главоболие

Когато кофеинът се консумира редовно, тялото става зависимо от неговите ефекти. И тъй като кофеинът стеснява кръвоносните съдове, които обграждат мозъка, когато консумацията му се спре, кръвоносните съдове се разширяват. Това води до увеличаване на кръвния поток около мозъка и натиск върху околните нерви. Това може да предизвика т.нар. главоболие от кофеинова абстиненция. Тези главоболия могат да продължат няколко седмици, защото на тялото му е нужно известно време, за да се адаптира към липсата на кофеин.

Какво трябва да направите?

Обърнете внимание на количеството кофеин, което консумирате, и как ви влияе. Следете кога се появяват главоболията ви и какво ви помага или възпрепятства. Ако имате чести главоболия, помислете за бавно намаляване на приема на кофеин и консумацията му умерено.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
14:00 / 18.08.2025
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
10:05 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:05 / 18.08.2025
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
09:12 / 18.08.2025
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
11:08 / 18.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Бюджет 2025
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: