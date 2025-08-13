ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Кога е по-добре да се консултирате със специалист, вместо да се самолекувате?
Една от най-големите опасности от многократното самолечение е прикриването на сериозни здравословни проблеми. Например, рутинният прием на обезболяващи за главоболие може да прикрие по-сериозни причини като мигрена, високо кръвно налягане или дори неврологични разстройства. Без правилна диагноза тези състояния могат да се влошат с времето.
Прекомерната или продължителна употреба на лекарства без рецепта също може да доведе до вредни странични ефекти. Нестероидните противовъзпалителни лекарства (НСПВС) могат да ерозират стомашната лигавица, причинявайки язви или кървене. Ацетаминофенът (парацетамол), когато се използва прекомерно, може да увреди черния дроб, докато бъбреците са особено уязвими към продължителна злоупотреба с болкоуспокояващи.
Друг пренебрегван риск е възможността за вредни лекарствени взаимодействия. Лекарствата без рецепта могат да взаимодействат непредсказуемо с лекарства, отпускани с рецепта, билкови добавки или дори алкохол, потенциално предизвиквайки опасни реакции. В някои случаи тялото може също да развие толерантност или зависимост. Честата употреба на назален спрей, например, може да причини повторно запушване, докато прекомерната употреба на болкоуспокояващи може парадоксално да доведе до повече главоболия.
Злоупотребата с антибиотици представлява риск за общественото здраве, като допринася за антибиотична резистентност, което прави инфекциите по-трудни за лечение в бъдеще.
Някои модели в симптомите трябва да послужат като сигнал за търсене на професионален медицински съвет. Ако симптомите се повтарят повече от два до три пъти месечно, продължават повече от седмица или се влошават въпреки лечението, е време да се консултирате с лекар.
Конкретните сценарии за предупреждение включват:
- Главоболие, което е ново, силно, внезапно или различно от обичайния ви модел.
- Киселинност или киселини повече от два пъти седмично или придружени от затруднено преглъщане, загуба на тегло или повръщане.
- Настинка или запушен нос, продължаващи повече от 10 дни, особено ако са придружени от висока температура или болка в лицето.
Увеличаването на дозите за облекчаване или симптомите, които пречат на ежедневните дейности, съня или работата, също изискват незабавна медицинска оценка.
Въпреки че лекарствата без рецепта ефективно потискат симптомите, те не се справят с първопричината за заболяването. Това "заглушаване на симптомите“ може да забави диагнозата, докато състоянието не прогресира до напреднал стадий.
Примерите включват:
- Антиациди, прикриващи пептични язви, тежка рефлуксна болест или дори рак на стомаха.
- Болкоуспокояващи, маскиращи апендицит или камъни в бъбреците, докато станат критични.
- Потискащи кашлицата лекарства, прикриващи астма, пневмония или други сериозни респираторни заболявания.
Докато симптомите се появят отново достатъчно силно, за да се наложи медицинска помощ, заболяването може да бъде по-трудно и скъпо за лечение.
Някои симптоми никога не трябва да се пренебрегват и изискват незабавна оценка:
- Главоболие с внезапна, силна болка; треска; скованост на врата; объркване; промени в зрението; или слабост/изтръпване.
- Киселинност или киселини в стомаха с болка при преглъщане, упорито повръщане, повръщане на кръв или необяснима загуба на тегло.
- Респираторни симптоми, включително затруднено дишане, болка в гърдите, висока температура, кашлица, продължаваща повече от три седмици, или кашляне на кръв.
- Общи признаци като нови бучки, постоянна умора, нощно изпотяване или внезапни промени в навиците на червата/пикочния мехур.
Ако симптомите продължават, влошават се или продължават да се връщат въпреки лечението, е необходима професионална медицинска консултация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: