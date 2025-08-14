ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кои храни да избягваме на закуска, за да подпомогнем здравето на сърцето
Навиците, които сме изградили след събуждането си, разбира се, оказват голямо влияние, включително на здравето на сърцето. Закуската също е сред тях, но се оказва важно не просто да не я пропускаме, а да изберем правилната.
Кои храни да избягваме на закуска, за да подпомогнем здравето на сърцето.
Вероятно сме чували, че солената закуска е по-здравословният избор, тъй като не води до скокове в кръвната захар. Въпреки това обаче не всеки вид солена закуска е полезна. Особено важно е да избягваме храни, които съдържат много натрий, ако искаме да предпазим сърцето си.
И тук далеч не става дума само за бекона или наденичките. Натрият често присъства в много други често консумирани закуски, за които може и да не подозираме. Такива са хлябът, гевреците, както дори и сладки храни като мъфини, различни видове десерти и пастички.
Предвид че сърдечно-съдовите заболявания са една от най-честите причини за смъртност, избягването на храни с високо съдържание на натрий за закуска е един от най-добрите превантивни навици, които може да изградим.
Как храните с високо съдържание на натрий вредят на сърцето
Повишават кръвното налягане
Завишеният прием на натрий обикновено води до задържане на течности, повишено кръвно налягане и увеличен риск от сърдечна недостатъчност. Това се получава, защото излишният натрий в организма нарушава функцията на регулиращата кръвното ни налягане система и кара сърцето ни да работи по-усилено, за да изпомпва кръв. За оптимално здраве на сърцето препоръчителният прием на натрий е до 1500 мг на ден. Продължителната консумация на повече от това количество ни излага на по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания.
Имат високо съдържание на наситени мазнини
Преработените меса често присъстват в чинията на хората, които предпочитат солена закуска. Но в тях не само, че се съдържа много натрий, но също има и наситени мазнини, които повишават холестерола. А той, както добре знаем, е важно да бъде в умерени граници, за да имаме здраво сърце. Консумацията на преработени меса също повишава риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Успешно може да ги заместим с яйца, кисело мляко, извара или кефир, дори и риба тон, за да си набавим достатъчно протеини.
Могат да доведат до диабет тип 2
Хората, диагностицирани с диабет, имат двойно по-висок риск от сърдечни заболявания заради високата кръвна захар. А поддържането на балансирани нива на кръвната захар предпазва сърцето. За целта е добре да избягваме не само сладките закуски, но и храни с високо съдържание на натрий. Завишените нива на натрий в организма са свързани с по-висок риск от развитието на диабет.
Имат ниско съдържание на фибри
Фибрите се съдържат най-често в растителните храни, т. е. плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови, ядки и семена. Освен че подпомагат храносмилателната ни система, те могат да ни помогнат да се предпазим от сърдечни заболявания и диабет. Препоръчителният дневен прием на фибри възлиза на 28 грама, но човек рядко успява да си го набави, пише Eating Well, цитиран от lifestyle.bg. Това става още по-трудна задача, ако закусваме с тестени храни и печива, които са с ниско съдържание на фибри. Тях можем да заменим с ядки и плодове, като ябълки, круши, банани и портокали - те са чудесни за закуска, богати са на фибри и помагат за понижаване на холестерола.
