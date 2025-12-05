"Странни неща“ е сериал, вдъхновен изцяло от естетиката на 80-те години и творчеството на културната икона Стивън Спилбърг и на Краля на хорър жанра Стивън Кинг. Това каза кинокритикът Зорница "Зузи“ Аспарухова внаСериалът стартира през лятото на 2016 г. и много бързо се превръща в културен феномен. Той разказва историята на група младежи, които се изправят срещу едно непобедимо зло, като сюжетът е силно повлиян от произведения като емблематичния роман "То“ на Кинг. Концепцията на сериала е на братята Мат и Рос Дъфър. Първите два сезона комбинират в себе си комерсиалност, качествена естетика и артистичност, смята Аспарухова. "Това са неща, които освен концептуално, могат да се харесат и заради визията и романтичния облик на 80-те. Аз харесвам тази структура, която братята Дъфър са избрали, за да разкажат историята“, сподели тя.Вторият сезон излиза година след първия и следва същата концепция и динамика. "Това, което харесвам в "Stranger Things“ и изобщо в творчеството на Кинг, защото вторият сезон има страшно много вдъхновение от неговата литература, е не само разширяването на този ужасно страшен свят, в който се развива действието, но и на другите сюжетни линии, които се прокарват – темата за порастването, за любовта, за приятелството и за сплотеността, темата за майчината любов. Тук все още личи, че братята Дъфър държат темпо и ритъм и имат идея какво правят. Проблемът с такъв тип сериали е, че идва един момент, в който имаш концепция в началото, след което нещата започват да буксуват драстично. Това се случва в трети сезон“, разказа Аспарухова.Третият сезон според нея е разочароващ. "Основният проблем в третия сезон е, че драматургично той нарушава структурата, която следва до този момент. Слава богу, в четвърти и пети сезон това се оправи. Тук нещата са малко хаотични. Един от основните проблеми е, че вече имаме пораснали деца, няма я тази наивност и тази концепция за малкия невинен и нещастен човек, който трябва да се изправи срещу опасното голямо зло. Трети сезон е този "coming of age“ период и там нещата не се получиха добре“, коментира гостът.Водещият Благой Д. Иванов посочи и друг проблем с третия сезон на сериала. "Проблем е, че всичко започва да става много по-съвременно като поведение на героите и много по-самоцелно като препратки. Ако в първите два сезона виждаме хора в 80-те, които се държат като хора от 80-те, в третия сезон имаме епохата на 80-те, която е разгърната доста "по-пластмасово“, а героите се държаха като съвременни деца, сложени в нея. Това беше и драматургичен проблем. Малко граничеше и с абсолютната пародия – цялата линия с руснаците беше абсолютно нелепа“, коментира той.Четвъртият сезон излиза три години по-късно. Според Зузи той е много силен, концентриран и динамичен. "Светът на "Странни неща“ не просто се разшири – той започна да добива ясна концепция какво е, защо е и как евентуално може да бъде победен. Ако приемем, че имаме доброто и злото, които съществуват и се борят едно с друго, като зрители вече имаме концепция кое е това зло – то има лице, име, теб те е страх от него. Същевременно имаме и доброто, което може да го пребори. В центъра на историята вече има концептуален злодей. Имаме препратки към миналото и към настоящето. Събитията от първи сезон и непосредствено преди първи сезон и събитията от четвърти сезон са свързани и най-хубавото е, че трети сезон все едно никога не се е случвал“, разказа тя.Водещият на "Сториборд“ допълни, че до четвърти сезон в сериала е липсвала митологията. "Нямаше причина за това, което е случва. В един момент създателите на сериала си казват: ОК, трябва да сложим някаква гравитация около злото. И това беше Векна/Хенри – първият участник в експериментите, от който тръгва цялото зло. Векна е с препратки към Пинхед от "Хелрейзър“ и към Фреди Крюгер от "Кошмари на Елм Стрийт“. Т.е. отново имаме 80-те като една много смислена, хомогенна препратка. Единственият проблем е, че Векна в първите три сезона просто го няма“, коментира Иванов.Според Аспарухова петият сезон показва, че екипът ясно осъзнава, че сериалът е културен феномен. Затова той е разделен на три големи части, като всеки от епизодите е с продължителност час и половина. Първите четири епизода продължават директно сюжетна линия от четвърти сезон. "Двата свята, които познаваме като зрители – нормалния свят, Хокинс, и Долната земя, в един момент започнаха да съществуват паралелно и хората започнаха да скачат от едното място в другото“, разказа гостът.Следващите тpи епизода се очакват на 25 декември, а финалният епизод, който би трябвало да сложи категоричен финал и на целия сериал, ще се появи на 31 декември.