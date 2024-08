Кои са най-добрите продължения в киното на ужаса?

© Фокус Класация на най-добрите хорър продължения направиха блогърът и автор на киноревюта Димитър Копарански и водещият на предаването "Сториборд" на радио "Фокус" Благой Д. Иванов. Според Копарански всяка следваща част на Evil Dead на Сам Рейми е по-добра от предходната. "Вторият филм е римейк на първата част, макар да продължава историята. Там вече си личи майсторството и опита на Рейми. В "Армията на мрака" вече има и комедия, и всички незабравими и култови реплики", коментира той.



Продължението на Hellraiser – Hellbound, надгражда митологията на филма от първата част. "Изключително много я развива, с всичките богове и опитите да върнат стари персонажи", поясни Копарански, а Иванов допълни, че харесва петия филм от поредицата – Inferno. Вторият филм за куклата Анабел – Creation на Дейвид Сандбърг, според блогъра надгражда и дори изгражда образите. "Той имаше адекватни jump scare моменти, изключително интересна история за произхода на куклата с развита и любопитна митология."



Най-доброто продължение в поредицата A Nightmare on Elm Street и според двамата е третата част – Dream Warriors, която изгражда Фреди Крюгер като истински злодей. Иванов отличи и седмия филм – New Nightmare. "Той е метахорър, малко по-различен от останалите. Основното му достойнство е, че той отново прави Фреди Крюгер страшен, защото в някои от продълженията злодеят е по-скоро карикатурен персонаж", коментира той. Водещият отбеляза, че повечето фенове на поредицата Friday the 13th посочват продълженията като по-добри, особено четвъртата част. Той отличи и Blade II на Гийермо дел Торо, а и двамата се съгласиха, че третият филм от поредицата The Exorcist – Legion, за разлика от втората част, е много сполучлив.



Според Копарански петата част на Final Destination е най-добрата, а според Благой Иванов – втората. През 30-те години на миналия век се появява един от най-важните филми в американското кино и в историята на жанровото кино. Филмът е на режисьора Джеймс Уейл и е адаптация по роман на Мери Шели – "Франкенщайн". "Той е наистина знаменит и заслужено велик. Има и много добро продължение – The Bride of Frankenstein", разказа Иванов, а Копарански допълни, че нито един от следващите филми не успява да постигне този успех и накрая се връщат към класическата формула на книгата.