Кои са най-очакваните сериали за 2025 година?

© През тази година на екран ще могат да се видят високопрофилни и зрелищни проекти, които ни подготвят за интересни предстоящи дванайсет месеца както на големия, така и на малкия екран. Това коментира в предаването "Сториборд" на радио "Фокус" кино коментаторът Леда Гочева, автор в специализирания сайт Operation Kino.



Един от най-провокативните сериали през новата година е уестърнът American Primeval на режисьора Питър Бърг – една завършена и приковаваща история, която показва бруталния свят на Америка в годините на завладяване на Запада. "Интересната игра на Тейлър Кич дава заявка за драматични способности поне в някаква степен и си струва да се гледа,“ посочи Гочева.



Тази година франчайзът "Игра на тронове“ ще предложи втория spin-off на оригиналния сериал – A Knight Of The Seven Kingdoms, който е адаптация на новелата "Странстващият рицар“ на Джордж Р. Р. Мартин.



"Това е добър вариант, за да се разкаже историята на драконите, при които има редица отделни истории, които да се изследват.“ Едно от вълнуващите неща в новата телевизионна година е вторият сезон на "Последните оцелели“ (The Last of Us), като първият сезон на адаптацията на една от най-успешните видеоигри в света беше абсолютен хит за HBO. "Вторият сезон започва пет години след края на историята от първи сезон, но продължава да следва сюжета на игрите. За мен ще бъде много интересно дали ще успеят да си запазят или дори да се надяваме да си надхвърлят качеството на първия сезон,“ каза кино коментаторът.



Новият сезон, трети поред, на сериала Reacher ще се появи през февруари и ще адаптира романа "Сметки за разчистване“ на Лий Чайлд, където екшън героят Джак Ричър се очаква пак да раздава безскрупулно правосъдие. Предстои и адаптация на бестселъра "Институтът“ на Стивън Кинг с Бен Барнс в една от главните роли. Друг сериал, който е важно да се отбележи, е "То: Добре дошли в Дери" (It: Welcome to Derry), който ще бъде пък предистория на романа "То“ на Стивън Кинг. "Сериалът ще бъде една нова история в същия свят. Талантливият и популярен шведски актьор Бил Скарсгард (в ролята на клоуна Пениуайз) отново ще тормози жителите на градчето Дери и по думите му от негово скорошно интервю сериалът всъщност е изненадващо кървав и плашещ, така че това за феновете на хоръра е много хубав знак.“ Не бива да се пропуска и Daredevil: Born Again – единственият комиксов сериал от Марвел вселената, на който трябва задължително да се обърне внимание, посочи още Гочева и добави, че петият и финален сезон на хитовия "Странни неща“ (Stranger Things) също се очаква с нетърпение.



През 2025 г. феновете на "Междузвездни войни“ ще могат да гледат и втория сезон на сериала "Андор“ (Andor), като според кино коментаторът първият сезон е най-добрият сериал от цялата поредица, поне що се отнася до "Уолт Дисни“ епохата. "До голяма степен бих казала, че това е най-доброто Star Wars нещо, излизало в последните 15-20 години. За мен лично е добър знак това, че те си оставиха достатъчно време да продължат и не искаха да избързат с продължението, и виждайки колко беше популярен, колко добре беше приет, си дадоха две години. Така че според мен вторият сезон на "Андор“ ще бъде много заслужаващо нещо, на което да се обърне внимание.“



Вторият сезон от нашумелия и отлично приет сериал Severance се очаква да започне до дни. "Това е един от сериалите на Apple, които държат доста високо качество, но някак си не намират съвсем публиката си. Но който го е гледал, е огромен фен на сериала. Много се радвам, че рекламата му не се уповава на спойлерите от предишния сезон, а се опитва да привлече и нови хора, което е супер,“ обясни Леда Гочева. Трeтият сезон на сериалa "Белият лотос“ пък ще излезе през февруари. "Сериалът има един много, много впечатляващ актьорски екип... така че за феновете на тези актьори съм сигурна, че историята ще бъде също толкова интересна.“ Предстои също излъчването на третия сезон на "Игра на калмари“ (Squid Game), който е един от големите хитове на Netflix. Сериалът "Блейд Рънър 2099“ (Blade Runner 2099) е също интересна и амбициозна идея в жанровия свят, а през лятото ще излезе сериал от легендарната поредица "Пришълецът“, озаглавен Alien Earth.



"Има поне три неща, които аз очаквам да видя с огромно нетърпение, и то точно с много интересни актьори – някои от най-добрите актьори на света: с Никол Кидман, която от много време работи в телевизията, сега има два нови сериала, които ще излязат тази година. Марк Ръфало ще има сериал, където ще играе полицай в малък град и според мен ще бъде интересно. А Джъд Лоу и Джейсън Бейтман ще играят в криминален сериал, за който почти нищо не се знае. От няколко години вече минахме момента, в който имаше разделение между киноактьори и телевизионни актьори, сега вече най-големите кино звезди си избират истории, на които им трябват повече от два часа, за да бъдат разказани адекватно, и участват в т.нар. "престижна телевизия“, което може само да ни радва като фенове на киното.“



Водещият Благой Д. Иванов сподели също, че в момента се снима българския хорър сериал "Мамник“ на Виктор Божинов (по едноименния роман на Васил Попов) и има вероятност в края на тази година да излезе на екран. "Аз също много се надявам, че ще се получи добре като адаптация – добави Гочева. – За мен в българското кино липсва жанровият елемент и много се надявам сега, когато имат стабилна основа, на която да се подпрат, и с вече готова публика, защото публика за романа имаше, според мен има доста надежди да се получи. Адаптацията, разбира се, не отрича качествата на книгата, но само можем да се надяваме, че ще бъде добра притурка.“