Кой ще поеме McDonald's в Русия и какво е новото име на фирмата?

© Франчайзът на McDonald's в Русия е регистрирал възможни нови търговски марки на фирмата, която поема ресторантите за бързо хранене на американската верига, която напусна страната, заедно с много други западни компании. Част от възможните нови имена са "Fun and Tasty" и "The Same One", показват патентни заявки, цитирани от CNN Business.



Сред останалите възможни варианти на имена са "Just Like That" и "Open Checkout".



Най-голямата верига за бургери в света има близо 850 ресторанта в Русия и сега ги продава на местния бизнесмен Александър Говор, който управлява 25 ресторанта.



Той ще управлява марката под ново име в Русия, като на други франчайз получатели също ще бъде дадена възможността да работят под новата марка.



McDonald's напусна Русия в отговор на войната в Украйна и последвалата вълна от възмущение и санкции на Запада. Компанията, която притежава 84% от ресторантите си в Русия, е една от най-големите международни марки, напуснали след руското нашествие през февруари.



McDonald's отвори вратите на първия си ресторант в Москва на 31 януари 1990 година, на площад "Пушкин". Пристигането на веригата в Москва беше нещо повече от Биг Мак с пържени картофи, коментира Дара Голдщайн, която еексперт по Русия в Williams College, предава money.bg.



"Това беше най-яркият пример за опита на президента на Съветския съюз Михаил Горбечов да отвори своята разпадаща се тогава страна за външния свят. С ттова действие вече имаше наистина видима пукнатина в желязната завеса", допълва Голдщайн.



В последния си отчет за приходите McDonald's обяви, че затварянето на ресторантите на марката в Русия е струвало на компанията 7 милиона през последното тримесечие.