Кои висшисти най-често остават без работа?
Придобитата диплома за висше образование не гарантира реализация на пазара на труда. Кои висшисти най-често остават без работа показва справка на ФОКУС по данни от Рейтинговата система на висшите училища.
Справката отчита дела на официално регистрираните безработни сред завършилите в България по професионални направления във висшите учебни заведения през последните пет години, на база данни от НОИ и НАЦИД.
Данните показват, че завършилите "Военно дело“ най-рядко остават без работа. Следват лекарите, фармацевтите, металурзите, завършилите математика, обществено здраве и архитектура.
В негативния спектър на изследването попадат завършилите туризъм, психология, педагогика, химични науки, история и археология, както и науки за Земята. Начело на негативната класация е специалността "Социални дейности“.
