Коледа мина, но не и хубавите поводи да се съберем на маса: Рецепта, с която да зарадвате семейството
Пълнени чушки и сарми с кайма и ориз. За вкуса е важно да ги приготвите заедно, чушките да са сухи.
Ще ми трябват:
1 килограм кайма
200 гр. ориз
2с тръка праз лук
3ск.чесън
чубрица
кимион
черен пипер
брашно за потапяне на чушките
сол
олио
сухи чушки
листа от кисело зеле
Нарязвате праз лука и го смесвате с каймата, добавята ориза и подправките. Чушките накисвате в топла вода до омекване. Напълнете чушките, отвора на всяка потопете в брашно. От зелевите листа свиите сарми. Подредете ги глинен съд, сипете 150 гр вода, добавете чесън нарязан на филийки и олио и захлупете. Печете на 200гр за 30 минути, а после още 2 часа на 150 градуса.
