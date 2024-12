Коледна елха, но на трапезата, ето как да изненадате близките си с вкус и визия

© Нищо не говори за домакиня с най-много като очарователна и вкусна коледна елха за антипаста. Тази скулптура с вкусно предястие ще ви помогне да украсите вашето коледно парти и да нахраните гостите си с един замах. Основата е по същество чийзбол с всички вкусове, които можете да намерите на нормално плато с антипаста – мариновани и мариновани зеленчуци, пикантно сушено месо и солено сирене с ядки – всичко това обвито в гладко крема сирене и поднесено с любимия ви крекер или кростини.



Съвет за любителите на маслини: Ако сте голям фен на маринованите маслини, не се колебайте да ги запазите цели, вместо да ги режете наполовина, преди да ги поставите на дървото, пише delish.com.



Този дип има за цел да нахрани тълпата, така че ако събирането ви е по-малко, запазете остатъците, като премахнете всички останали маслини и съхранявате дипа в херметически затворен контейнер до 5 дни. Съхранявайте маслините в отделен съд.



Съставки:



2 c. ситно настърган проволон



1 c. ситно настърган пармезан



2/3 c. нарязани пеперончини



1/2 c. бланширани бадеми, нарязани



4 унции салам или пеперони, нарязани на ситно



2 мариновани сърца от артишок, ситно нарязани (около 3/4 c.)



2 скилидки чесън, наситнени



2 с.л. италианска подправка



1/2 ч.ч. кашер сол



1/4 ч.л. счукан червен пипер на люспи



4 (8-унция) блокира крема сирене, стайна температура



6 унции обезкостени мариновани зелени маслини Cerignola, разполовени



4 унции мариновани маслини Каламата, разполовени



2 унции мариновани черни маслини Cerignola без костилки, разполовени



4 унции печени червени чушки, нарязани на 3/4" парчета



Стръкчета розмарин, за украса



1 (1/2"-дебела) нарежете прясна моцарела



Крекери или кростини, за сервиране



Стъпка 1: В голяма купа разбъркайте с вилица проволоне, пармезан, пеперончини, бадеми, салам, артишок, чесън, италианска подправка, сол и люспи от червен пипер, докато се смесят. С помощта на гумена шпатула разбъркайте крема сиренето в сместа Provolone, докато се смеси добре.



Стъпка 2: Поставете 1 (24"-дълъг) лист найлоново фолио върху дъска за рязане или малка чиния с дългия край към вас. Подредете друг найлонов лист със същия размер отгоре с късия край към вас. Сложете сместа от крема сирене в центъра на найлона .Покрийте пластмасата върху сместа с крема сирене и я оформете във формата на коледно дърво, завийте плътно оформеното сирене в пластмаса и охладете, докато изстине, около 30 минути.



Стъпка 3: Отстранете пластмасовото фолио от сиренето. Внимателно подсушете маслините с хартиени кърпи, за да отстраните излишната марината. Украсете дървото с крема сирене с маслини, червени чушки и розмарин.



Стъпка 4: С помощта на къдраво ножче или форма за сладки изрежете звезда от моцарелата. Поставете клечка за зъби в долната част на звездата и вкарайте в горната част на дървото. Сервирайте с крекери.