Колекционер плати баснословна сума за "зимното яйце" на Фаберже
© БТА
"Зимното яйце", както е известно заради дизайна си, е смятано за едно от най-изящните творения на Фаберже. Аукционната къща "Кристис“ съобщи, че то е едно от седемте разкошни яйцевидни произведения на изкуството, запазени в частни ръце.
"Зимното яйце" е с височина 10 сантиметра и е изработено от фино резбован планински кристал. Покрито е с деликатни мотиви на снежинки от платина и допълнени с 4500 малки диаманта. Яйцето се отваря, за да разкрие пред погледа подвижна малка кошничка с инкрустирани кварцови цветя, символизиращи пролетта.
То е едното от само две подобни произведения, създадени от дизайнерката Алма Пихл. Поръчано е от цар Николай Втори за майка му - императрица Мария Фьодоровна, като великденски подарък, поднесен през 1913 г., разказва БТА. Другото яйце на Пихл е собственост на британското кралско семейство.
То е едното от само две подобни произведения, създадени от дизайнерката Алма Пихл. Поръчано е от цар Николай Втори за майка му - императрица Мария Фьодоровна, като великденски подарък, поднесен през 1913 г. Другото яйце на Пихл е собственост на британското кралско семейство.
Неговият наследник, Николай Втори, прави същите подаръци на жена си и майка си. Царската династия Романови управлява Русия близо 300 години, докато не е свалена от власт по време на Руската революция през 1917 г. Николай Втори и семейството му са екзекутирани през 1918 г.
Продадено от комунистическата власт на лондонски търговец през 20-те години на миналия век, яйцето сменя собственика си още няколко пъти. Смятало се е за изгубено две десетилетия, докато не е продадено на търг от "Кристис“ през 1994 г. за повече от 5,6 милиона долара.
Яйцето отново е продадено през 2002 г. за 9,6 милиона долара. Сега то надминa рекордните 18,5 милиона долара, платени на търг на аукционната къща през 2007 г. за друго яйце на Фаберже, създадено за банкерското семейство Ротшилд. В света има 43 оцелели императорски яйца на Фаберже, повечето от които са в музеи.
Още от категорията
/
Общинска банка с преференциални условия по кредити и без такси за внасяне на пари в лева до края на 2025 г.
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Виктория с нова промяна, за да се хареса на мъжете
12:28 / 01.12.2025
Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
13:57 / 30.11.2025
Мария Илиева: Научих колко жестоки могат да са хората
12:56 / 30.11.2025
Шеф Токев: Аз съм много радостен за тази новина, голяма крачка за...
09:19 / 30.11.2025
Елтън Джон за загубеното си зрение: Това е опустошително, последн...
09:22 / 30.11.2025
Слави Трифонов: При определени условия се завръщам като водещ
16:55 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.