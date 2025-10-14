Сигнали за опасни опаковки и прибори за храни са получени в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) през август, показва анализ на данните на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.Нотификацитеи, свързани с материали в контакт с храни, показват наличие на множество случаи с миграция на опасни химични вещества, сред които бензофенон, формалдехид, тежки метали и меламин. Рисковете варират от "потенциално сериозни“ до "сериозни“, което налага повишено внимание и засилен контрол.Китай е водещата страна по брой нотификации, с общо 11 случая, свързани със съдове, прибори и кухненски аксесоари, при които са установени значителни миграции на меламин, формалдехид, тежки метали и първични ароматни амини. Следва Германия с 2 нотификации, Турция, Италия, Испания и Индия регистрират по 1 случай, свързан основно с миграция на бензофенон, олово и меламин.Най-голям риск представляват пластмасовите и композитни изделия, при които превишенията на допустимите нива на замърсители могат да доведат до хронично натрупване на токсични вещества и сериозни последици за здравето при продължителна експозиция. Тези данни подчертават необходимостта от засилен контрол и стриктно прилагане на регулациите в областта на безопасността на материалите в контакт с храни, посочват от центъра.България е подала общо пет нотификации за периода в рамките на системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), всички свързани с установени несъответствия при храни с произход от Турция.Два от сигналите са за наличието на пестицидни остатъци за пипер с високи нива на остатъци от а. в. ацетамиприд и спиротетрамат (пратката е предназначена за връщане в държавата на произход) и една за чери домати от Турция с остатъци от а.в. хлороталонил (пратката е унищожена).Останалите три нотификации се отнасят до наличие на химични замърсители с различен профил. В две пратки шамфъстък – както печен в черупка, така и като ядки – са установени завишени нива на афлатоксини, които представляват токсични вещества с потенциал да причинят сериозни здравословни последици, особено при продължителна експозиция.В друга пратка, съдържаща сушен риган, са открити пиролизидинови алкалоиди, които при хроничен прием могат да предизвикат токсични ефекти върху черния дроб и други органи. На базата на направения преглед на нотификациите от системата RASFF за август 2025 г. се установява по-висока честота на несъответствия при храни, произхождащи от държави като Китай, Франция, Нидерландия, Турция и Полша.Тези нотификации потвърждават необходимостта от последователен и стриктен граничен контрол на храни от страни извън ЕС, за да се ограничи навлизането на продукти, които не отговарят на регулаторните изисквания за безопасност, пише pariteni.